Briefwähler sind verärgert

Die Wahlplakattafeln in Bad Wörishofens Stadtgebiet sind schon reichlich bestückt, die Kommunalwahl am 15. März rückt näher.

Plus Die ersten gingen ins Rathaus und mussten unverrichteter Dinge wieder gehen. Denn etwas Entscheidendes fehlt noch - im gesamten Landkreis.

Von Markus Heinrich

Die Kommunalwahl rückt näher, seit Montag haben die meisten Wahlberechtigten in Bad Wörishofen ihre Wahlbenachrichtigung in Händen. Nur anfangen konnten sie damit bislang nichts. Denn wer sich in der größten Stadt des Landkreises sogleich per Briefwahl ans Abstimmen machen wollte, wurde enttäuscht. „Wir hatten teils erboste Bürger da“, berichtet Bad Wörishofens Wahlleiter Martin Aicher am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Grund: Die Briefwahlunterlagen konnten bis gestern noch nicht ausgegeben werden.

Bad Wörishofen wartet noch auf die Stimmzettel des Landkreises Unterallgäu. Wie sich gestern zeigte, geht das auch den anderen Gemeinden im Landkreis so. „Das wird heute wohl auch nichts mehr“, sagte Aicher gestern kurz vor Mittag. Dabei erwartet man in Bad Wörishofen heuer mit einem neuen Rekord bei den Briefwählern. „Wir rechnen diesmal mit 70 Prozent Briefwählern“, sagt Aicher. „Der Trend geht weiter nach oben.“ Bei dem neuen Höchstwert von heuer 13.744 Wahlberechtigten kommen da einige Briefwähler zusammen. Aicher rechnet zudem mit einer steigenden Wahlbeteiligung, 60 Prozent könnten erreicht werden. Schon vor sechs Jahren gab es in Bad Wörishofen etwa 4500 Briefwähler. Diesmal könnten es 5500 bis 6000 werden. Deshalb hat Aicher schon einmal die Zahl der Briefwahllokale stark aufgestockt, von sechs auf nunmehr acht. Auch der große Sitzungssaal wird zum Wahllokal umfunktioniert. Auch der Sitzungssaal im Rathaus wird diesmal zum Wahllokal Das bedeutet, dass es diesmal dort keine Wahlparty geben wird, bei der Kandidaten und Bürger gemeinsam die Hochrechnungen verfolgen. Man werde dafür im Foyer des Rathauses Tische aufstellen, um dann dort den Wahlabend gemeinsam erleben zu können, kündigt Aicher an. Zudem hat die Stadt unlängst einen Aufruf in der Mindelheimer Zeitung veröffentlich, dass weitere Wahlhelfer gebraucht werden. „Die Resonanz war groß“, berichtet der Wahlleiter. 252 Wahlhelfer werden nun am Wahltag im Einsatz sein. Hier sehen Sie die MZ-Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten in voller Länge: Die Vorarbeiten sind also getan, nun fehlen noch die Wahlunterlagen. „Wir wissen nicht, woran es liegt“, sagt Aicher zu der Verzögerung. Im Landratsamt sagte Pressesprecherin Eva Büchele auf Nachfrage unserer Redaktion, es liege wohl an der Größe des Stimmzettels für die Kreistagswahl. Dort treten heuer mit neun Parteien und Gruppierungen zwei mehr an als beim letzten Mal. Büchele sagt, der Druckauftrag sei direkt nach der Versammlung des Wahlausschusses ergangen. Nun habe sich aber gezeigt, dass das Falten des Stimmzettels in der Druckerei für eine Verzögerung gesorgt habe. Der Stimmzettel für die Kreistagswahl ist diesmal noch größer als vor sechs Jahren Der Stimmzettel für die Kreistagswahl ist laut Büchele diesmal 90 mal 70 Zentimeter groß. 105.000 Stimmzettel müssen hergestellt werden. „Das hat diesmal länger gedauert, als vor sechs Jahren“, sagt Büchele. Nun seien die Unterlagen auf dem Weg zu den Gemeinden. Büchele sagte, am Dienstag seien sicher in allen Rathäusern die Stimmzettel des Landkreises verfügbar. „Wir halten damit auch noch alle Fristen ein“, erklärt die Pressesprecherin. In Bad Wörishofen können die Briefwahlunterlagen auch online beantragt werden, über rathaus.bad-woerishofen.de. Dies ist laut Aicher bis zum 10. März möglich. Bis zum 13. März können Briefwahlunterlagen persönlich im Rathaus abgeholt werden und am Wahltag, dem 15. März, bis 18 Uhr abgegeben werden. Damit möglichst schnell ein Ergebnis feststeht, kommen in Bad Wörishofen beim Auszählen Stifte zum Einsatz, die den Barcode auf dem Wahlzettel scannen. Diese Technik gibt es in der Kern- und Gartenstadt, nicht aber in den Dörfern Bad Wörishofens, wie Aicher sagt. Dort wird herkömmlich gezählt. Dazu braucht es aber noch die Stimmzettel.

