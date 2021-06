Bronnen

14:00 Uhr

Junge Menschen und ihre Leidenschaft für Landwirtschaft

Plus Bei Leonhard Dempfle in Bronnen lernen angehende Bauern, worauf es in der Praxis ankommt.

Von Ulla Gutmann

Die Antwort auf die Frage, warum sie Landwirt werden wollen, ist bei allen fünf Mindelheimer Berufsschülern, die einen Praxistag auf dem Hof von Leonhard Dempfle in Bronnen absolvieren, dieselbe: Die Eltern haben einen Hof, den sie übernehmen wollen, und diese Arbeit gefällt ihnen – auch wenn ihnen die Probleme der Branche bewusst sind.

Themen folgen