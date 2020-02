vor 45 Min.

Bruderstreit in Oberrieden eskaliert

Zwei streitende Brüder haben in Oberrieden die Polizei auf den Plan gerufen. Das könnte beide jetzt in Schwierigkeiten bringen.

Von Ulf Lippmann

Ein Streit zwischen Brüdern ist am Samstag in Oberrieden eskaliert. Laut Polizei wollte ein 20-Jähriger seinen älteren Bruder daran hindern, mit seinem Auto aus einer Halle auszufahren und parkte das Tor zu. Der ein Jahr ältere Bruder rammte daraufhin mit Absicht das Auto des anderen. Worum es im Bruderstreit ging, ist nicht bekannt. Die beiden jungen Männer erwartet nach Auskunft der Polizei nun jedoch eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Nötigung.

