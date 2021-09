Bei Luisa Wagner aus Buchloe wird Pausenbrot zum TikTok-Hit

Plus Luisa Wagner aus Buchloe bereitet ihren Söhnen jeden Tag kreative Pausenbrote zu – und filmt das Ganze. 420.000 Menschen schauen mittlerweile zu.

Wenn Luisa Wagners Söhne im Kindergarten ihre Brotzeitboxen öffnen, kommen sie aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Unter dem Deckel verbirgt sich jeden Tag eine bunte Überraschung: Vom Dinosaurier-Brot über Blumen-Gurken bis zu Tomaten mit Augen ist alles dabei.