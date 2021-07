Schlachthof von Vion in Buchloe investiert in den Umweltschutz

Der Fleischvermarkter will Energie und Kohlendioxid einsparen und damit auch der Region etwas Gutes tun.

Der Buchloer Schlachthof von Vion setzt verstärkt auf Nachhaltigkeit. Das betont der operative Betriebsleiter Jürgen Schmidt. Der gesamte Umweltbereich des Standorts Buchloe wurde im April von Prüfern überwacht und wieder nach den entsprechenden DIN-Normen zertifiziert. „Gerade diese Zertifizierung haben nur sehr wenige Schlachthöfe in ganz Deutschland, Vion hingegen schon seit 2006. Wir waren schon lange, bevor alle darüber redeten, an diesem Thema dran“, berichtet Jürgen Schmidt sichtlich stolz.

Viele in der Region kennen das Unternehmen noch unter dem Namen Moksel

Der landläufig immer noch unter dem Namen des Gründers Alexander Moksel bekannte Rinderschlachthof ist seit 2002 Bestandteil des Konzerns Vion mit 26 Produktionsstandorten in den Niederlanden und in Deutschland. An anderen Standorten produziert Vion auch Schweinefleisch und sogar pflanzliche Lebensmittel.

Im Buchloer Betrieb werden nur Rinder geschlachtet und vermarktet. Etwa 600 Rinder werden täglich in Buchloe geschlachtet und zerlegt. „Wir legen besonderen Wert darauf, dass bei uns das ganze Tier vermarktet wird. Ein Rind mit etwa 575 Kilogramm Gewicht hat rund 185 Kilo Fleisch, welches in den Lebensmittelhandel kommt. Der große Rest an Knochen, Fell, Innereien und Fett wird anderweitig verwertet“, sagt Betriebsleiter Schmidt. 455 Mitarbeiter sind in Buchloe mit der Herstellung von Rindfleisch und Nebenprodukten beschäftigt. Im vergangenen Jahr ging die Kapazität wegen Corona auf rund 108.000 Schlachtungen zurück. Im Jahr davor waren es noch etwa 115.000.

Dass so ein Großbetrieb die höchsten Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und Energieeinsparung erfüllen kann, will Vion bestätigen. Die Nachhaltigkeit zeige sich dabei an vielen Maßnahmen. Eine davon ist die betriebliche Kläranlage, die Kapazität für 75.000 Einwohner hat und die größte im ganzen Ostallgäu ist. Es sind zwar keine Wohngebiete angeschlossen, aber die Kläranlage kann Abwasser von anderen Firmen aufnehmen, die dann mit Tankfahrzeugen angeliefert werden.

Karl-Heinz Musikant, Umweltbeauftragter von Vion-Buchloe, verweist auch auf die neue Heizanlage. Dort ist nach dem Umbau nicht mehr Dampf, sondern Wasser der Wärmeüberträger. Die kontinuierliche Sterilisation von Arbeitsmaterial im Bereich der Schlachtung wurde von Heiß- auf Kaltwasserverfahren umgestellt, was weitere Vorteile bei der Wärmeenergieeinsparung bringe.

Lesen Sie dazu auch

Eines der bedeutendsten Projekte sei aber ein Absorber im Zusammenhang mit dem bestehenden Blockheizkraftwerk. Damit werde der Strom für den Standort selbst erzeugt und die Abwärme zum Heizen genutzt. Etwa 1,3 Millionen Euro will Vion in die Technik investieren und damit die CO²-Bilanz weiter verbessern. Auch die Nutzung der Sonnenenergie laufe bereits auf Hochtouren. Für etwa 80.000 Euro wird aktuell eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 100 KW erstellt. Die dadurch erzeugte Energiemenge entspricht etwa dem Jahresverbrauch von 35 Familien.