So reagieren Buchloe und das Ostallgäu auf den Lockdown

Im Ostallgäu und auch in Buchloe und Umgebung war die Entscheidung erwartet worden. Enttäuschung und Frust angesichts der neuerlichen Schließung vieler Einrichtungen und der Gastronomie sind dennoch groß.

Völlig unerwartet kam der neuerliche Lockdown für das Ostallgäu auch in Buchloe und Umgebung nicht. Schon in den vergangenen Tagen wurden viele Veranstaltungen und Aktivitäten angesichts der sich verschärfenden Corona-Situation abgesagt oder verschoben. Als am Donnerstagmorgen dann die Inzidenz im Landkreis offiziell über 1000 lag, reagierten viele Betroffene schnell und gefasst.

In vielen Gasthäusern in Buchloe gibt es nur noch Essen und Trinken to go

Seit Freitag gelten nun auch für das Ostallgäu die Regeln des sogenannten „regionalen Hotspot-Lockdowns“. Unter anderem müssen die Gastronomie, Beherbergungsbetriebe und Betriebe, die körpernahe Dienstleistungen anbieten, sowie Sport- und Kulturstätten schließen. Gaststätten dürfen nur noch Speisen und Getränke zum Mitnehmen abgeben. Martin Knie, Seniorchef des Gastronomiebetriebs Alp-Villa in Buchloe zeigt sich verärgert: „Wir erfahren heute, dass wir morgen schließen müssen. Die Ware, die wir eingelagert haben können wir großteils wegschmeißen.“ Auch sein Sohn und jetziger Inhaber Christian Knie ist nur noch genervt vom neuerlichen Lockdown. Ab Freitag gibt es in der Alp-Villa dann wie in vielen anderen Gasthäusern in und um Buchloe nur noch Essen und Trinken to go.

Im Gegensatz zur Gastronomie darf der Handel weiterhin unter strengeren Hygieneregeln öffnen. „Dies scheinen aber viele Kunden nicht zu wissen“, vermutet Niko Stammel, Inhaber des Textilhauses Stammel und Vorsitzender des Buchloer Gewerbevereins. Denn bereits am Donnerstag sei es in den Buchloer Geschäften deutlich ruhiger gewesen als üblich. „Wir haben auch schon etliche Anrufe mit der Frage bekommen: Habt ihr überhaupt auf“, berichtet der Geschäftsmann.

Klar untersagt sind mit der Überschreitung der 1000er-Inzidenz Kultur-, Freizeit- und Sportveranstaltungen sowie Präsenzangebote von außerschulischen Bildungseinrichtungen. Zu Letzeren zählen auch die Musikschule und die Volkshochschulen. Die beiden Buchloer Einrichtungen haben auch sogleich die Konsequenzen gezogen und ab Freitag alle Präsenzkurse abgesagt. Das Vhs-Büro bleibe bis auf Weiteres geschlossen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Stadt Buchloe hat das Hallenbad ab Freitag geschlossen

Auch die Stadt Buchloe hat umgehend auf die Überschreitung der Inzidenz von 1000 reagiert und veranlasst, dass das Hallenbad ab Freitag geschlossen wird. Dort ist dann nur noch Schulsport erlaubt. „Das ist wirklich nervenaufreibend“, sagt Thomas Forster, der Leiter des Bades. Gerade erst sei der Betrieb „wieder so richtig angelaufen“ und kürzlich auf die 2G-Regel umgestellt worden. Jetzt kommt wieder eine Schließung. Die steht ab Freitag auch für die Buchloer Bücherei im Rathaus und für das Jugendzentrum an.

„Am Mittwoch hat uns der Bayerische Jugendring noch gesagt, dass 2G als Möglichkeit besteht, und einen Tag später müssen wir dann doch schließen“, sagt Juze-Chef Hans-Jürgen Mayer. Es gebe zwar digitale Angebote, aber die Erfahrung habe gezeigt, dass die von den Jugendlichen kaum angenommen werden. „Denen fehlt der direkte Kontakt“, meint Mayer. Umso wichtiger sei das offene Areal neben dem Jugendzentrum mit Skaterplatz, Basketballkorb und Terrasse. Dort hätten sich die Jugendlichen schon während des vergangenen Lockdowns getroffen. „Wir werden da jeden Tag anwesend sein“, versichert Mayer. Auch um sicherzustellen, dass sich dort keine großen Gruppen bilden. Das wolle man durch die Schließung ja vermeiden.

Auch das Buchloer Rathaus wird wieder für den Publikumsverkehr geschlossen. Eintritt könne nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung gewährt werden, wie die Stadtverwaltung in einer gleich am Donnerstagmorgen versandten Mitteilung schreibt. Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl befürwortete die „einschneidenden Maßnahmen“. Dieses seien „aufgrund der rasant ansteigenden Infektionszahlen im Landkreis Ostallgäu nicht vermeidbar“. Allerdings bereite es ihm Sorgen, dass „bereits schwer gebeutelte Bereiche“ wie etwa die Gastronomie wieder Einbußen hinnehmen müssten. „Durch Reduzierung von Kontakten und durch Steigerung der Impfquote kann jeder Einzelne mithelfen, diese beunruhigende Entwicklung aufzuhalten und wieder in die andere Richtung zu drehen“, sagt Pöschl. Die regionale Hotspot-Regelung endet, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut den Wert von 1000 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen nicht mehr überschreitet.

Landrätin Maria Rita Zinnecker erneuert ebenfalls ihren Impfappell und verspricht, die Kapazitäten in den Impfzentren weiter zu erhöhen. „Ich hoffe, dass die Maßnahmen Früchte tragen. Wir müssen so schnell wie möglich wieder raus aus dem Lockdown!“ Mithilfe des Impfens die Inzidenz zu drücken, sei daher eine Aufgabe aller Ostallgäuer, sagt Zinnecker.