Trockene Füße für Pendler am Busbahnhof Buchloe

Plus Warum die Parkplätze beim Buchloer Busbahnhof derzeit gesperrt sind.

Die Baustellen rund um den Buchloer Bahnhof werden nicht weniger. Kaum sind die Asphaltarbeiten auf den Parkflächen beim Kreisverkehr südlich des Bahnhofsgebäudes abgeschlossen, nimmt die Stadt den Busbahnhof in Angriff. Pendlerinnen und Pendler müssen sich in den nächsten Wochen daher nach alternativen Parkmöglichkeiten umsehen.