30.10.2020

Buchloe-West im November gesperrt

Straßenbauarbeiten rund um Buchloe

Das Tiefbauamt der Stadt Buchloe führt gemeinsam mit der Autobahndirektion Südbayern, Dienststelle Kempten ab Dienstag, 2. November, umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Buchloer Umgehungsstraßen und an der Anschlussstelle (AS) Buchloe-West durch. Hierfür wird die Anschlussstelle in beiden Fahrtrichtungen für ca. vier Wochen bis zum 27. November gesperrt.

Die Stadt Buchloe saniert die Westtangente bis zur Rudolf-Hörmann-Straße, die Südwestspange und die Rampe in Fahrtrichtung München einschließlich dem Kreisverkehr der Anschlussstelle Buchloe West. Die Autobahndirektion wird den Verlauf der südlichen Anschlussstellenrampe verbessern. Rund um Buchloe werden die Fahrzeugrückhaltesysteme erneuert bzw. ergänzt. Soweit möglich, werden diese Arbeiten gleichzeitig ausgeführt.

Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen über die AS Buchloe-Ost. Abfahrende Fahrzeuge werden an der AS Buchloe-Ost über die U 32 zurück zur AS Buchloe-West geführt. Für die innerörtliche Verkehrsführung sind die jeweiligen Umleitungsbeschilderungen bzw. die Bedarfsumleitungen zu beachten. Für die auftretenden Behinderungen bitten die Behörden um Verständnis. (mz)