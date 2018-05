vor 53 Min.

Buchloe kann schon mal den Sekt kalt stellen

Weil die Verfolger in der Kreisklasse alle patzen, kann der FCB die Meisterfeier planen. In der A-Klasse hadert der FC Rammingen mit dem Schicksal

Eine halbe Stunde guter Fußball reichte dem Tabellenführer Buchloe in der Kreisklasse Allgäu 2 in der Partie gegen die wacker kämpfenden Gäste aus Bad Wörishofen. Am Ende setzte sich aber doch die Cleverness des Spitzenreiters durch, die Kneippstädter müssen weiter zittern. In Buchloe kann man nach den Patzern der Verfolger schon mal den Sekt für die Meisterfeier kalt stellen. Gefeiert wurde auch in Bedernau, wo der SV den Klassenerhalt gesichert hat.

Die Ergebnisse:

SV Bedernau – SV Oberrieden 3:2

TSV Mittelneufnach – SV Sal. Türkheim 5:2

FC Buchloe – Bad Wörishofen 4:0

TSV Kirchheim – FC Jengen 0:2

TV Sontheim – SC Eppishausen 3:0

TSV Zaisertshofen – SV Schöneberg 0:0

SV Oberegg – SV Mattsies 2:2

A-Klasse Allgäu 2

Hat sich denn alles gegen den FC Rammingen verschworen? Die FCR-Fans haderten auch wieder mit dem Schicksal und fühlten sich vom Schiedsrichter verschaukelt. Markt Wald hatte dagegen allen Grund zum Feiern und blickt jetzt Richtung Kreisklasse: Der Relegationsplatz ist dem Team nach einer beeindrucklenden Serie nicht mehr zu nehmen.

Die Ergebnisse:

Salgen/Bronnen – FC Loppenhausen 0:4

TSV Markt Wald – SV Tussenhausen 3:1

SC Unterrieden – Auerbach/Stetten 2:2

FC Rammingen – TSV Ettringen 1:4

Türk Mindelheim – TSV Pfaffenhausen 1:7

