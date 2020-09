22.09.2020

Buchvorstellung: Eine Zeitreise ins alte Mindelheim

Die Erinnerungen von Karolina Schenk sind jetzt in einem reich bebilderten Band erschienen. Sie zeigen, wie das Leben in Mindelheim früher war. Das Buch ist jetzt erhältlich.

Von Johann stoll

Als Kulturamtsleiter Christian Schedler diese Texte zum ersten Mal in die Hände bekam, war ihm schnell klar, was das für ein Schatz an Erinnerungen ist, der es wert ist, bewahrt zu werden. Karolina Schenk hat von 1919 bis 2013 in Mindelheim gelebt. Sie war eine ungewöhnlich wache Beobachterin des Alltags ihrer Heimatstadt. Es sind „wahre Geschichten und Erzählungen vom alten Mindelheim und seinen Leuten“, die sie über viele Jahre hinweg aufnotiert hat, zum Teil im schwäbischen Dialekt.

Diese Lebenserinnerungen sind jetzt reich bebildert als Buch unter dem Titel „Mein Mindelheim – Erinnerungen der Heimatschriftstellerin Karolina Schenk 1919 - 2013“ erschienen. Herausgeberin ist Edith Schenk, die Tochter der Autorin.

Karolina Schenk erinnert sich an den Alltag im früheren Mindelheim

Der Wert dieses Buches ist die selbst erlebte Geschichte, wie Schedler in seinem Vorwort vermerkt. Es sind lebendige Schilderungen des Alltags in Mindelheim, das die Härten und Entbehrungen nicht ausblendet. Der Kulturamtsleiter fühlte sich bei der Lektüre der zutiefst fröhlichen Geschichten an einen Spaziergang durch alte Häuser erinnert – „wie ein Gang durch Mindelheim vor hundert Jahren“.

Karolina Schenk schildert in dem Buch ihren Alltag in Mindelheim.

Karolina Schenk war in einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb am westlichen Rand Mindelheims groß geworden. Es war ein hartes und entbehrungsreiches Leben als Bäuerin und Hausfrau, die sechs Kinder groß gezogen hat. Sie hat nie eine höhere Schule besuchen können, obwohl sie sehr gut in der Schule war. Dennoch hat sich Karolina Schenk immer zum Schreiben hingezogen gefühlt.

Für den Schwäbischen Hauskalender der Mindelheimer Zeitung und anderer schwäbischer Lokalzeitungen hat sie immer wieder spannende Texte geschrieben. Ihre Tochter, die das Buch herausgibt, vermutet: Wäre sie in einer anderen Zeit groß geworden, wäre ihre Mutter wohl eine engagierte und tatkräftige Lokaljournalistin mit viel Liebe zu ihrer Heimatstadt Mindelheim geworden – oder eine Schriftstellerin, die spannende Unterallgäu-Krimis verfasst hätte. Frauen war eine höhere Schulbildung häufig verwehrt worden.

Die Tochter von Karolina Schenk hat sich um den Nachlass ihrer Mutter gekümmert

„Schon seit ich denken kann, hatte meine Mutter geschrieben“, berichtet Edith Schenk. Ihr Repertoire reichte von Geschichten in Schriftsprache und Mundart über Gedichte, Reiseberichte über „Auftragsarbeiten“ für Vereinsjubiläen, Hochzeiten, Taufen, Geburtstage bis hin zu Leserbriefen. „Viele ihrer Werke wurden auch veröffentlicht und sogar im Rundfunk gelesen“. Schon einige Jahre vor ihrem Tod hat Karolina Schenk ihre Tochter Edith als Nachlassverwalterin ihrer literarischen Produktion bestimmt. „Ihre gesammelten Werke hat sie mir schön geordnet, in mehreren Ordnern und Schachteln verpackt inklusive der dazugehörigen Zeitungsartikel übergeben und überantwortet. Immer wieder äußerte sie den Wunsch, dass nichts davon weggeworfen werden sollte.“ Darüber hinaus war auch immer ihr Wunsch deutlich zu spüren, dass ihr Werk in einem größeren Zusammenhang veröffentlicht werden soll.

Das Buch „Mein Mindelheim“ ist ein Gemeinschaftswerk. Unser Bild zeigt (von links): Verleger Johannes Högel, Grafikerin Heidi Sorg, Verleger Hans Högel, Herausgeberin Edith Schenk, Cornelia Trischberger (Konzeption) und Mindelheims Kulturamtsleiter Christian Schedler.

Dieses Werk mit Familiengeschichten und Mindelheimer Originalen liegt nun vor und gibt viele Einblicke, wie die Mindelheimer früher ihre Feste gefeiert haben. Ergänzt wird das von der Grafikerin Heidi Sorg gestaltete Buch durch sorgfältig ausgewählte Fotos aus Mindelheim, die die Zeit lebendig werden lassen.

Erinnerungen der Heimatschriftstellerin Karolina Schenk 1919 - 2013, 200 Seiten, bebildert, Hardcover, erschienen im Verlag Hans Högel KG Mindelheim, erhältlich in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung und im Buchhandel sowie hier im Onlineshop.

