Bücherschätze kehren nach 40 Jahren zurück ins Kloster Ottobeuren

Wie ein Pater ein Theaterstück und eine Schrift über Heilige in einer Ausstellungsvitrine im Schwäbischen Bildungszentrum Irsee entdeckt hat.

Der Leiter des Schwäbischen Bildungszentrums Irsee, Dr. Stefan Raueiser, übergab Abt Johannes Schaber in der Benediktinerabtei Ottobeuren jetzt eine Papierhandschrift von 1743 und einen Druck aus dem Jahr 1726, die seit 1981 in Kloster Irsee ausgestellt waren. Die Initiative zur Heimkehr der beiden Bücherschätze ging von Pater Rupert Prusinovsky aus, dem Archivar der Abtei Ottobeuren.

Pater Rupert entdeckte das lateinische Theaterstück „Verior Prometheus“ des Irseer Mönchs Pater Ulrich Weis (1713 – 1763) in einer Ausstellungsvitrine im Schwäbischen Bildungszentrum und konnte es über seinen Bibliothekskatalog zu den Handschriftenbeständen dem Ottobeurer Kloster zuordnen.

Eine eigene Messe für die Lokalheiligen von Ottobeuren

Bei der anschließenden Recherche in Kloster Irsee stieß Raueiser auf ein weiteres Werk, das sich Ottobeuren zurechnen ließ: ein Buchdruck der „Hochfürstlichen Stiftkemptischen Druckerei“ von 1726. Die Schrift ist der „eifrigen und auf gut katholisch angestellten Verehrung“ der Heiligen Faustinus, Candidus und Eugenius gewidmet, deren Reliquien in der Irseer Klosterkirche zu sehen sind. Der Irseer Musikprior Meinrad Spieß (1683 – 1761) hatte für die drei Lokalheiligen im Jahre 1719 eigene Messen komponiert. Die beiden Schriftwerke verdeutlichen die engen persönlichen wie wissenschaftlichen Verflechtungen der einstigen benediktinischen Reichsstifte Irsee und Ottobeuren zu Beginn des 18. Jahrhunderts, als Irseer Mönche in Ottobeuren ausgebildet und Irseer Publikationen in der prachtvollen Ottobeurer Bibliothek verwahrt wurden.

Wie aus zwei Wochen fast 40 Jahre wurden

Die Handschrift und der Buchdruck sollten nach Auskunft eines nach jahrelanger Suche jüngst wieder aufgefundenen Leihvertrags zwischen dem damaligen Ottobeurer Stiftsarchivar Pater Aegidius Kolb und dem ehemaligen schwäbischen Bezirksheimatpfleger Dr. Hans Frei im August 1981 „bei der Eröffnung des Bildungszentrums Irsee für zwei Wochen im Klostermuseum ausgestellt“ werden. Dass daraus fast 40 Jahre wurden, liegt auch daran, dass Nachforschungen bei der Inventarisierung aller Kunstwerke und Bücher in Kloster Irsee im September 2009 unbeantwortet geblieben sind.

Der jetzige Archivar der Abtei Ottobeuren brachte den Stein zu Jahresanfang erneut ins Rollen, sodass die Provenienzforschung zu den seltenen historischen Werken, die beide in Kloster Irsee entstanden, aber der Klosterbibliothek Ottobeuren zuzurechnen sind, mit der Rückgabe jetzt ein glückliches Ende fanden. (mz)

