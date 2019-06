Bürger arbeiten am Masterplan Innenstadt

Plus Es geht um Wohnen, Arbeit, Verkehr und Umweltschutz. Gegensätzliche Wünsche gibt es da nicht nur beim Thema Löwenbräu-Arkaden.

„Deine Stadt der Zukunft!“ Dieser Satz stand bei der Bürgerwerkstatt am Mittwochabend im Kursaal vielfach zu lesen. Denn darum geht es bei dem Projekt: Bad Wörishofens Bürger sollen sagen, wie sie sich ihre Stadt in Zukunft vorstellen. Wie sollen Leben und Arbeiten verbunden werden? Wie steht es um das Riesenthema Umweltschutz? Was fehlt in der Innenstadt? Wie soll der Verkehrsfluss in der Kneippstadt künftig aussehen? Kann es hier einen „Verkehrsraum 2.0“ geben, bei dem Autos nicht mehr im Mittelpunkt stehen? Diese Möglichkeit brachte der Stadtplaner Lukas Hoch ins Spiel, der die Bürgerwerkstatt moderierte.

Hoch gehört zum Büro von Martin Schirmer, der Bad Wörishofen bereits vor zehn Jahren beraten hat, damals ebenfalls mit einem Bürgerbeteiligungsprozess.

Wie die Ausgangslage ist, stellte Hoch eingangs in einer detaillierten Analyse dar. Kurz gesagt, wird Bad Wörishofen bis 2035 weiter wachsen, wenngleich nicht mehr so stark wie in den vergangenen zehn Jahren mit 1900 Neubürgern in der größten Stadt des Landkreises (16921 Einwohner am Jahresbeginn). Es werde mehr kleine Haushalte mit ein oder zwei Personen geben. Gleichzeitig wird der ohnehin schon vergleichsweise hohe Altersschnitt der Bevölkerung weiter steigen. „Es ist wichtig für Bad Wörishofen, die jungen Leute zu halten“, sagte Hoch.

Warum es so schwierig ist, Unternehmen anzusiedeln

Der Stadtplaner zeigte auch auf, warum es so schwierig ist, Unternehmen anzusiedeln. Diese, so habe ein Gespräch mit der IHK ergeben, benötigen nicht nur Platz und günstige Bedingungen, sondern vor allem Arbeitskräfte. Und da werde es in einem Raum mit Vollbeschäftigung schnell schwierig.

Wer eine Arbeitsstelle antritt, will zudem auch in der Nähe wohnen. Günstige Wohnungen sind aber schon jetzt Mangelware in der Kneippstadt. „Der ohnehin schon enorme Wohnraumdruck in Bad Wörishofen wird also weiter zunehmen“, sagte Hoch.

Zu Bad Wörishofens Stärken zählt er die ortsbildprägenden Gebäude wie etwa das Kloster oder das Guggerhaus, den Wörthbach in der Innenstadt, die hochwertigen Grünflächen mit ihrer Blütenpracht, den Baumbestand, die Fußgängerzone, die vielen Freizeitangebote, hochwertige Wohnlagen oder den Bahnhof.

Liste der Stärken und eine etwas längere Liste der Schwächen Bad Wörishofens

Etwas länger war die Liste der Schwächen, die von Leerständen in der Innenstadt bis zum schlechten Zustand vieler Gebäude im Stadtkern reicht. Hoch zeigte zahlreiche Bilder von Häusern, die seine Sicht unterstreichen sollen, auch die Klostermauern gehörten dazu, ebenfalls das Rathaus. Gestaltungsdefizite im öffentlichen Raum, eine hohe Bodenversiegelung, ein schlechter Straßenzustand, etwa in der Stöckle-Straße und der Hauptstraße, sogenannte „Nutzungskonflikte“ zwischen Fußgängern und Autofahrern, etwa auf der Hauptstraße, das alles listete Hoch dort auf. Zudem bemängelte der Planer die Barrierefreiheit der Stadt. Als unattraktiv bezeichnete er die Ortseingänge Bad Wörishofen.

Ein Mangel sei auch, dass der eigentlich schöne Bach nur schlecht zugänglich ist. „Hier sollte man überlegen, wie man den Bach erlebbar machen kann“, empfahl Hoch. Der Stadtplaner kritisierte auch „Gestaltungsmängel“ in der Architektur. „Jeder hat gemacht, was er wollte; es ist ein diffuses Bild, keine klare Linie“, schilderte er den Zustand der Innenstadt. Hoch stellte auch fest, dass es im Stadtkern zu wenige Geschäfte für Dinge des täglichen Bedarfs gebe. Alles konzentriere sich auf das Gewerbegebiet.

Vier Arbeitsgruppen sammeln Ideen für die Zukunft Bad Wörishofens

In vier Arbeitsgruppen machten sich anschließend die Bürger ans Werk und sammelten Ideen. Da tat sich ein breites Feld auf, es gab auch grundsätzlich gegensätzliche Forderungen. Die geplanten Löwenbräu-Arkaden ist dafür ein Beispiel. Hier wurde der sofortige Bau ebenso gefordert wie das sofortige Verwerfen des Projekts. Investor Dieter Glass meldete sich zu Wort und wies darauf hin, dass auf der Luerswiese, die manche bewahren wollen, schon seit zehn Jahren Baurecht bestehe. „Die große Sorge in Bad Wörishofen sind nicht die Grünflächen, es ist der Wohnungsmangel“, sagte Glass.

Verkehrspoller für die Fußgängerzone wurden gewünscht, eine Umgestaltung des Denkmalplatzes nach historischem Vorbild, eine bessere Nahversorgung für die Innenstadt, weitere Baugebiete, eine Erweiterung der Fußgängerzone in die Fidel-Kreuzer–Straße, eine Reduzierung der Start- und Landezeiten des Flugplatzes und vieles mehr.

So geht es nach der Bürgerwerkstatt in Bad Wörishofen weiter

Die Stadtplaner werden daraus eine Dokumentation erstellen, die auch im Internet verfügbar gemacht wird. Dann soll es im Herbst eine weitere Bürgerwerkstatt geben, wo die Dinge verfeinert werden. Weil am Mittwochabend mehrheitlich nur ältere Bürger mit dabei waren, die Jugend komplett fehlte, wollen die Planer die Meinung der jüngeren Wörishofer gerne noch per Online-Befragung einholen.

Das fertige Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) samt Masterplan für die Innenstadt soll dann im Februar 2020 vorgestellt werden, also unmittelbar vor der Kommunalwahl, wie ein Teilnehmer der Bürgerwerkstatt anmerkte.

„Die Priorisierung ist am Ende Aufgabe des Stadtrates“, erklärte Bürgermeister Paul Gruschka (FW) zum Schluss. Der Stadtrat entscheidet, was umgesetzt wird. Jetzt gehe es um „eine professionelle Aufarbeitung der Vorschläge“.

Vor der Bürgerwerkstatt gab es bereits mehrere Workshops mit Fachleuten.

Auszug aus den Ideen der Arbeitsgruppe Leben und Arbeit:

Wohnraum für Familien schaffen



Neubaugebiet Kemptener Straße/Irsinger Straße ausweisen



Begegnungsangebote Jung/Alt



Kinderbetreuung ausbauen



Biergärten im Stadtpark und am Eichwald schaffen



Fußläufige Nahversorgung verbessern



Attraktivität der Innenstadt für Familien steigern



Wohnstift im Kloster



Keine weiteren Luxuswohnungen genehmigen



Mietspiegel für Bad Wörishofen



Generationenwohnen und andere neue Wohnformen fördern



Rathaus ins Kloster verlagern



Seniorenuniversität im Kloster



Rathaus sanieren



Pflegeausbildung im Kneippianum



Auszug der Ideen der Arbeitsgruppe "Lebendige Innenstadt":

Mehr Kunst und Kleinkunst



Durchgehende Öffnungszeiten



Gestaltungsbeirat schaffen



Aufwertung der Brunnen im Stadtgebiet



Mehr Aktivität am Denkmalplatz schaffen



Baustopp im Sommer kippen



Leerstände durch Mietminderungen verringern



Mehr Cafés ansiedeln



Tanzlokale fördern



Kneippianum in städtische Hand



Neues Kneipp-Erlebnis-Zentrum



Kern-Innenstadt zur Fußgängerzone erklären



Poller an die Fußgängerzone



Löwenbräu-Areal schnell bauen



Löwenbräu-Areal verhindern



Kloster als Mehrgenerationenhaus



Mehr Stadtmarketing



Auszug der Ideen der Arbeitsgruppe "Umweltgerechte Stadt":

Mehr Grün in der Innenstadt



Bienenwiesen anlegen



Baumschutzverordnung kippen



Stelle für Klimamanagement



Mehr Märkte



Kneipp-Säulen stärker herausstellen



Verkehrsfreie Innenstadt wie in Oberstdorf



keine Mobilfunkmasten mehr in der Innenstadt



Mobilfunkfreies Bad Wörishofen



Bürger-Energie, zum Beispiel ein Bürger-Windpark



Bauen mit natürlichen Stoffen fördern



Kahle Hauswände begrünen



Steingärten verbieten



Wörthbach renaturieren



Busbahnhof begrünen



Luerswiese erhalten



Auszug der Ideen der Arbeitsgruppe "Mobilität der Zukunft":