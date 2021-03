12.03.2021

Bürger holen sich in Bedernau Glück in Tüten

Plus Thea Zedelmeier aus Bedernau hat Zwiebeln für Glücksklee verschenkt - und zahlreiche Bürger kamen, um sich "Glück in Tüten" abzuholen.

Von Ulla Gutmann

Corona hat auch Thea Zedelmeier ausgebremst. In ihrer Farb- und Kräuterwerkstatt vermittelt sie normalerweise den Umgang mit selbstgemachten Pflanzenfarben. Jetzt wollte sie im Rahmen des Möglichen einfach mal wieder etwas machen – und hat sich entschieden, Glück zu verschenken.

Im Viertelstundentakt besuchten angemeldete Besucher ihre Werkstatt in Bedernau und konnten sich selbst jeweils drei Glückskleezwiebeln in ein Tütchen sammeln, dazu die Pflanzanleitung, das Ganze mit einem Bändchen und einem hübschen Etikett verzieren.

Auch Mia holte sich eine Glückstüte aus Bedernau

Die siebenjährige Mia war mit ihrer Mutter gekommen. Die Mama erhielt ein Standard-Glückstütchen, während Mia eine Tüte mit vielen ganz kleinen Glückskleezwiebeln bekam, die sie an ihre Freundinnen weitergeben will. Für einen kleinen Topf genügt eine Glückskleezwiebel, wie Zedelmeier erklärte. Unten sollten Tonscherben oder kleine Steine verteilt werden, damit sich keine Staunässe an den Wurzeln bildet. Erst nach den Eisheiligen ist die Pflanze im Freien sicher, denn Frost verträgt der Glücksklee gar nicht.

Die Pflanzenfreundin zeigte auch ein sogenanntes Rübchen, das die Glückskleepflanze bis zum Herbst in der Erde bildet. Dieses kann über den Winter trocken in einem Karton gelagert werden und im Frühling können neue Glückskleezwiebeln abgesammelt werden. Mit jedem Besucher hielt sie auch ein kleines Schwätzchen. Am Ende hat Thea Zedelmeier rund 50 Menschen aus Breitenbrunn und den Ortsteilen ein Glück in Tüten geschenkt.

Thea Zedelmaier hat in Bedernau Glück verschenkt: Jeder, der wollte, bekam von ihre Glücksklee-Zwiebelchen.

