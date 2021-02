14:05 Uhr

Bürger in Schlingen müssen auf ihr Dorfgemeinschaftshaus noch warten

Ein ehemaliger Gasthof in Schlingen soll zum Dorfgemeinschaftshaus werden. Nun scheint klar, wie es auf diesem Weg weitergeht.

Plus So geht es mit dem Wunschprojekt Dorfgemeinschaftshaus in Schlingen weiter. Es soll der Schlusspunkt der Dorferneuerung werden.

Von Markus Heinrich

Die Bewohner von Schlingen müssen weiter auf ihr Dorfgemeinschaftshaus warten. Bekanntlich hat die Stadt Bad Wörishofen schon vor längerer Zeit den ehemaligen Gasthof Goldenes Rössle im Ortskern gekauft. Seither machen sich Bürgerschaft und Stadtverwaltung gleichermaßen Gedanken, wie aus dem Gebäude ein zentraler Treffpunkt für die Schlingener werden kann.

Vor etwa einem Jahr gab es eine ernüchternde Bestandsaufnahme im Stadtrat. Dabei wurde deutlich, dass das Gebäude in einem schlechten Zustand ist. In der Folge wurde es wieder ruhig um das Projekt. Zwar gab es nun eine erste Runde mit dem Architekten. Doch gebaut wird heuer nicht mehr. Das sagte Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) auf Nachfrage.

Bürgermeister Stefan Welzel sagt, wann es voraussichtlich mit den Arbeiten losgehen wird

Welzel rechnet damit, dass es im ersten Halbjahr 2022 losgehen kann. Klar sei nun, dass es ein Neubau werde. Schon vor einem Jahr hatte es im Stadtrat geheißen, eine Sanierung lohne nicht. Stadtbaumeister Roland Klier hatte damals schon den Neubau empfohlen.

Momentan gehe es um die Frage, wie das Gebäude auf dem Grundstück platziert wird, auf dem derzeit noch der ehemalige Gasthof Goldenes Rössle steht, schildert Welzel den Stand der Dinge.

Das Dorfgemeinschaftshaus sei der Abschluss der Dorferneuerung in Schlingen, betont Welzel. Was das Projekt genau kosten wird, könne man aber erst sagen, wenn genaue Pläne vorlägen.

Lesen Sie auch:





Themen folgen