20:18 Uhr

Bürgerentscheid: Gasthaus Adler wird umgebaut

Mit großer Mehrheit haben sich die Bürger in Kirchheim für den Um- und Anbau des Gasthauses Adler ausgesprochen.

Das Gasthaus Adler in Kirchheim kann wie vorgesehen zu einem Bürger- und Kulturzentrum ausgebaut werden. Das ist das Ergebnis des Bürgerentscheids, zu dem die Bürger der Gemeinde Kirchheim am Sonntag aufgerufen waren. 78,96 Prozent der Abstimmenden setzten ihr Kreuz demnach beim Ratsbegehren und sprachen sich damit dafür aus, das von der Gemeinde und den betroffenen Vereinen entwickelte Konzept für einen Um- und Anbau des bestehenden Gasthofs Adler weiterzuverfolgen. Für das von Othniel Leitner initiierte Bürgerbegehren stimmten 20,69 Prozent der Wähler. Sie wollten die Um- und Anbaupläne der Gemeinde stoppen und deren Konzept durch ein neues ersetzen, bei dem die Kirchheimer Bürger eingebunden werden sollten. Bei der Stichfrage machten 76,92 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei „Durchführung Um- und Anbau“ und damit den Plänen der Gemeinde. Bürgermeister Hermann Lochbronner freute sich über das eindeutige Votum. „Mir ist ein schwerer Stein vom Herzen gefallen“, sagte er im Gespräch mit der MZ. An der Entscheidung hatten sich 1131 der 2102 Stimmberechtigten beteiligt. (baus)

