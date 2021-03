vor 16 Min.

Bürgergemeinschaft: Schwabenwiese muss nicht „aufgepeppt“ werden

Der Mindelheimer Ferienausschuss hat über die Schwabenwiese und das Maristenareal gesprochen. Nun meldet sich auch die Bürgergemeinschaft zu den aktuellen Beschlüssen zu Wort.

Die Mindelheimer Bürgergemeinschaft hat Beschlüsse des Ferienausschusses kommentiert. Selbst war die Gruppierung aus Krankheitsgründen nicht in der Sitzung vertreten.

Zur geplanten Umgestaltung der Schwabenwiese und des Areals Maristenkolleg (mehr dazu hier: Verkehrschaos ade: So soll der Schulweg zum Mindelheimer Maristenkolleg sicherer werden) beziehungsweise Georgenstraße lobte Michael Gerle, dass die Stadt die Bürger bereits im Vorfeld der Planungen einbezogen habe. „Aus zahlreichen Redebeiträgen zu den Vorschlägen des Planungsbüros ergab sich nun ein Rahmenplan, der von der Stadt Zug um Zug umgesetzt werden kann.“

Wer sich in den Augen der Bürgergemeinschaft an den Kosten beteiligen soll

Die Stadt werde sich genau überlegen müssen, ob neben der notwendigen Verkehrsentlastung unbedingt alle „kosmetischen“ Umbaumaßnahmen auf der Schwabenwiese erforderlich sind. Die Natürlichkeit des Geländes müsse nicht extra „aufgepeppt“ werden. Als Stichworte nannte Gerle „Mindelpark“ und „Panoramaweg“ zur Mindelburg. Zudem hält die BG neben Schulwerk und Landkreis auch eine Kostenbeteiligung der Wohnbaugesellschaft für geboten.

Die vorgesehene Sanierung des Bahnhofsgebiets begrüßt die BG. „Leider bleibt noch offen, ob in absehbarer Zeit das Bahnhofsgebäude ebenfalls einer dringend notwendigen Sanierung zugänglich wird.“

Das sagt die Bürgergemeinschaft zu den Innenstadt-Plänen für Mindelheim

Auch zum Verkehrsversuch an den Sommermonaten am Wochenende in der Innenstadt äußerte sich die BG (Mehr dazu hier: Mindelheimer Altstadt wird autofrei – ein bisschen jedenfalls). Sie nennt das Vorhaben einen „zaghaften Schritt in die richtige Richtung.“ Die BG hält seit längerer Zeit eine Einbahnstraßenregelung für die Innenstadt für denkbar, wobei verschiedene Varianten dem Einzelhandel und dem Bürger hätten vorgestellt werden können. Die Frage lautet: Wie viel Verkehr brauche die Innenstadt nicht nur 2021, sondern auch als Zukunftsperspektive. Für Gewerbetreibende und Anwohner müsse die Altstadt attraktiv sein, um damit auch lebendig zu bleiben. Die künftige Nutzung des Maria-Ward-Klosters werde hierzu ein wichtiger Punkt zu diesen Überlegungen sein, so Michael Gerle. (mz)

