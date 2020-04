vor 47 Min.

Bürgermeister Gruschka geht in Urlaub

Plus Der Stadtrat von Bad Wörishofen zieht in den Kursaal. So geht es nun in Sachen Haushalt weiter – allerdings ohne den abgewählten Bürgermeister Paul Gruschka.

Von Markus Heinrich

Der Kursaal wird zum neuen Sitzungssaal des Stadtrates von Bad Wörishofen. Das steht nach der jüngsten Ratssitzung fest, die bereits im größten Saal der Stadt abgehalten wurde, um die nötigen Abstände zwischen den Teilnehmern in der Corona-Krise einhalten zu können. Es war zugleich die letzte Ratssitzung, die Bürgermeister Paul Gruschka (FW) leitete.

Die Stadträte von Bad Wörishofen mussten Abstand halten An Einzeltischen saßen die Ratsmitglieder im Saal, der normalerweise knapp 1000 Menschen fassen kann. Auch die Verwaltungsmitarbeiter hielten Abstand, Einzeltische gab es auch für Pressevertreter. Besucher mussten auf dem Balkon des Saales Platz nehmen. Einige waren gekommen, um sich diese Sitzung in der Krise anzuschauen. Die Verwaltung um Gruschka hatte die Räte zusammengerufen, um über die Einrichtung eines sogenannten Ferienausschusses abstimmen zu lassen. Diese Maßnahme ist möglich, damit Gemeinde- und Stadträte in der Corona-Krise weiterhin handlungsfähig bleiben. Zehn Ratsmitglieder könnten Teil eines solchen Ferienausschusses sein, der dann die gleichen Befugnisse wie der Gesamtstadtrat hätte. Das unterscheidet einen Ferienausschuss von einem herkömmlichen Ausschuss, der weit weniger Rechte hat. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Geschäftsleiter Martin Aicher machte deutlich, dass bei einer Mitgliederzahl von neun Personen sogar der Sitzungssaal im Rathaus weiter genutzt werden könnte, weil dann auch die empfohlenen Mindestabstände zum Infektionsschutz eingehalten werden könnten. Dies allerdings wäre auf Kosten der SPD gegangen, die dann nur einen statt zwei Ausschussmitglieder hätte stellen können. All das war dann aber schnell Makulatur, als Zweiter Bürgermeister und CSU-Fraktionssprecher Stefan Welzel seine Eindrücke vorbrachte. Der künftige Bürgermeister von Bad Wörishofen merkte zunächst an, dass man eine solche Entscheidung auch per Umlaufbeschluss hätte treffen können. So endete die Stichwahl in Bad Wörishofen: Bad Wörishofens nächster Bürgermeister steht fest Zudem empfahl er, keinen Ferienausschuss einzurichten, sondern zu den anstehenden Haushaltsberatungen den gesamten Stadtrat einzuladen und im Kursaal zu beraten. An der Mittwochssitzung hatten bereits sieben Ratsmitglieder nicht teilgenommen. Welzel sagte, dies sei oft aus Vorsorgegründen geschehen. Auch FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler konnte sich für einen Ferienausschuss nicht erwärmen. „Mir gefällt diese Sitzordnung ganz gut“, sagte er. Man solle auch die nächste Sitzung im Kursaal abhalten. Bis auf Bürgermeister Gruschka stimmten alle anwesenden Ratsmitglieder gegen einen Ferienausschuss. Die letzte Sitzung des Bad Wörishofer Stadtrats unter Leitung von Bürgermeister Gruschka Der Haushalt wird damit im Kursaal beraten – allerdings ohne Gruschka. Dies sei die letzte Sitzung, die er leite, sagte Gruschka am Montag. Er habe noch Urlaubsansprüche, einen Teil davon wolle er nehmen. Stefan Welzel übernimmt dann die Geschäfte, voraussichtlich am Montag, wie es hieß. Dies war vor der Stadtratssitzung aber noch nicht letztendlich geklärt. Im Mai ist der Amtswechsel geplant. Dann wird Wahlsieger Stefan Welzel der neue Bürgermeister von Bad Wörishofen sein. Bis dahin soll auch der Haushalt der Kneippstadt beschlossen sein. Aktuell sind dafür im Sitzungsplan des Stadtrates zwei Beratungen geplant, am 20. und 22. April. Am 27. April soll noch eine Bauausschusssitzung vor dem Amtswechsel stattfinden. Das sagt der CSU-Kreischef zum Wahlausgang in Bad Wörishofen: Pschierer: Welzel ist ein Brückenbauer

