vor 18 Min.

Bürgermeisterkandidatin für Kammlach nominiert

Birgit Steudter-Adl Amini tritt bei der Bürgermeisterwahl in Kammlach an. Sie erklärt, warum sie kandidiert und welche Projekte sie anpacken möchte.

Von Sandra Baumberger

Bei den Nominierungsversammlungen in Ober- und Unterkammlach ist Birgit Steudter-Adl Amini zur Bürgermeisterkandidatin nominiert worden. In Oberkammlach sprachen sich 68 der 77 Wahlberechtigten für die 56-Jährige aus, in Unterkammlach erhielt sie die Stimmen von 46 der 65 Wahlberechtigten. Die bisherige Zweite Bürgermeisterin will wie berichtet die Nachfolge von Josef Steidele antreten, der sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stellt.

Kammlacher Kandidatin Birgit Steudter-Adl Amini stellt ihre Ziele vor

Vor ihrer Nominierung hatte Birgit Steudter-Adl Amini sich und ihre Ziele vorgestellt: Im Westerwald geboren, lebt die Mutter zweier erwachsener Kinder seit 26 Jahren und damit die längste Zeit ihres Lebens in Kammlach. Seit zwölf Jahren ist die Juristin dort Gemeinderätin sowie Zweite Bürgermeisterin. „Meine große Leidenschaft ist die Kommunalpolitik“, sagte sie. Sie engagiere sich gerne mit viel Enthusiasmus und Engagement für Dinge, die ihr wichtig seien und Kammlach sowie die Menschen, die hier wohnen, seien ihr sehr wichtig. „Ich möchte an einer attraktiven Zukunft für unseren Ort arbeiten. Und zwar für alle Generationen“, sagte sie. Die Herausforderung werde es sein, die Gemeinde gut zu rüsten für die Zukunft. Mit den Gemeinderäten wolle sie solide arbeiten, bereits vorhandene Ideen verwirklichen und neue Ideen entwickeln.

Als großes Anliegen bezeichnete sie die Nahversorgung im Ort. „Ich will, dass wir auch zukünftig hier im Ort einkaufen können.“ Es sei wichtig, die Grundversorgung im Ort zu erhalten, „damit wir hier gerne und gut leben und nicht nur wohnen.“ Dafür reiche es allerdings nicht, ein Gebäude zu errichten, sagte sie mit Blick auf das Wohn- und Geschäftshaus, das in der Gemeinde schon länger Thema ist und jüngst auch in der Bürgerversammlung gefordert wurde. Es müssten auch die Partner gefunden werden, die sich dort niederlassen.

Steudter-Adl Amini will in Kammlach als Bürgermeisterin bürgernah sein

Außerdem will sie die ersten Schritte für einen Spielplatz weiterverfolgen, die Dorfentwicklung in Gang bringen, den Kindergarten erweitern, über neue Angebote für Senioren nachdenken, sich für eine Ansiedlung von Unternehmen mit kleinem Flächenbedarf einsetzen und Chancen für eine Umgehung nutzen. Um herauszufinden, was den Bürgern am Herzen liegt, will Birgit Steudter-Adl Amini eine Befragung starten und im Falle ihrer Wahl einen Stammtisch anbieten, um unkompliziert mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Sie wolle eine bürgernahe Bürgermeisterin auf Augenhöhe sein und Entscheidungen transparent machen. „Für mich ist das keine One-Woman-Show, sondern gelebtes Miteinander“, sagte sie.

Des Weiteren beschrieb sie sich als zupackend, pragmatisch sowie ziel- und lösungsorientiert. Ihr Jurastudium und ihr rechtliches Know-How sowie ihre Weiterbildung zum Business-Coach seien „eine sehr gute Basis für alle Bereiche der laufenden gemeindlichen Arbeit“. Ihre Tätigkeit als Bildungsberaterin und Dozentin im Fach Recht werde sie im Falle ihrer Wahl aufgeben, „um ganz für Kammlach da zu sein“. (baus)

Themen folgen