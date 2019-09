Bürgermeisterwahl: Kandidaten-Karussell dreht sich

Plus Der Kommunalwahlkampf nimmt Fahrt auf: Nach Bürgermeister Paul Gruschka (FW) und Regine Glöckner (SPD) wirft nun eine dritte Kandidatin ihren Hut in den Ring.

Beobachter rechnen derzeit damit, dass es dann mindestens fünf Bewerberinnen und Bewerber für den Chefsessel im Rathaus geben wird. Amtsinhaber Paul Gruschka will seinen Posten als Bürgermeister verteidigen. Als erste hatte Regine Glöckner (62) erklärt, für eine Gemeinschaftsliste aus „Team Kneippstadt“ und der örtlichen SPD anzutreten. Amtsinhaber Gruschka hatte schon im März angekündigt, dass er 2020 erneut für das Bürgermeisteramt in Bad Wörishofen kandieren will.

Regine Glöckner geht für "Team Wörishofen" und die SPD an den Start: Ihr Ziel ist das Bürgermeisteramt

Jetzt hat Grünen-Fraktionschefin Doris Hofer (59) auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, dass sie bei der bevorstehenden Bürgermeisterwahl als Kandidatin antreten wird. Am kommenden Donnerstag, 12. September, um 20 Uhr, soll die Nominierungsversammlung im Gasthof „Rössle“ stattfinden.

Im Vorfeld der Nominierungsversammlung wollte sie nicht allzu viel verraten, was genau sie im Falle eines Wahlsieges als Bürgermeisterin besser machen will und mit welchen Schwerpunkten sie in den Wahlkampf um das Bad Wörishofer Rathaus ziehen will.

Sie stellte aber klar: „Ich mache das nicht aus Jux und Tollerei. Ich nehme diese Kandidatur sehr ernst.“ Auch zu Amtsinhaber Paul Gruschka wollte sie vor ihrer offiziellen Nominierung nichts sagen. Sie wolle ihre Kandidatur aber auch nicht an anderen Kandidaten orientieren, sondern allein an ihren kommunalpolitischen Zielen: „Ich habe viele Ideen und will den Wählern Alternativen anbieten. “

Die nächste Kommunalwahl bringt einige Veränderungen Welche Bürgermeister kandidieren erneut, welche nicht?

Hofer machte deutlich, dass sie sich zwar genug Zeit genommen habe, um diesen Schritt sorgfältig abzuwägen. Letztlich sei es ihr dann aber auch leicht gefallen, sich dieser Herausforderung „entschlossen“ zu stellen, so Hofer.

Sie bezeichnet sich selbst als „leidenschaftliche Kommunalpolitikerin“ und habe in ihrer jahrelangen Arbeit als Grünen-Stadträtin und Fraktionssprecherin bereits genug Erfahrungen gesammelt, um jetzt diesen nächsten Schritt zu machen: „Ich bin bereit, Verantwortung für Bad Wörishofen zu übernehmen“, sagt Doris Hofer. Bei der Wahl 2014 zog sie für die Grünen in bad Wörishofen in den Stadtrat ein, vor ihrem Umzug nach Bad Wörishofen im Jahr 2012 war sie als Gemeinderätin in Oberammergau für die dortige Frauenliste aktiv.

Doris Hofer (59) will für die Grünen das Rathaus in Bad Wörishofen erobern.

Und sie macht gleich deutlich, dass es ihr keineswegs um eine „strategische Kandidatur“ gehe mit dem Ziel, als Spitzenkandidatin für das Bürgermeisteramt und gleichzeitig Listenführerin der Grünen bei der Kommunalwahl ein Plus an Wählerstimmen zu holen: „Ein Bürgermeisterwahlkampf kostet viel Zeit und Energie. Wenn ich das mache, dann will ich auch gewinnen“, so Hofer.

Doris Hofer ist studierte Forstwissenschaftlerin, und hat zehn Jahre ahre lang für den internationalen Natur- und Artenschutz gearbeitet. Seit 1998 ist sie als Unternehmensberaterin und Führungskräftecoach vor allem für Kommunen und Behörden selbstständig tätig.

Ganz oben auf ihrer Prioritätenliste stehen das „Prinzip Nachhaltigkeit“, eine starke und faire Wirtschaft mit der die Weiterentwicklung von Bad Wörishofen als Tourismus- und Kneippstadt ebenso wie die Erhaltung der Landschaft und der Naturschönheiten. Um diese Ziele erreichen zu können, setzt sie auf einen verantwortungsvolle Einsatz der städtischen Finanzmittel als Grundlage für eine soziale und lebenswerte Stadt für die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für die Gäste.

Doris Hofer ist Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat von Bad Wörishofen und Mitglied des Kreistags Unterallgäu. Im Stadtrat ist sie Mitglied im Ausschuss für Bildung und Soziales, - im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung und im Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss.