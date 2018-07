vor 51 Min.

Bürokratie und ein Kuriosum bei der Verkehrsüberwachung

Warum Mindelheim neue Verträge mit anderen Kommunen abschließen muss sowie die Geschichte eines Nachzüglers.

Von Johann Stoll

Zu dem dicken Buch „Bürokratie, die keiner braucht“ musste die Stadt Mindelheim auf der jüngsten Stadtratssitzung unfreiwillig ein weiteres Kapitel hinzufügen. Verträge mit Gemeinden mussten gelöst werden. Unter denselben Konditionen werden nun dieselben Verträge mit Verwaltungsgemeinschaften abgeschlossen.

Unter dem Dach des Ordnungsamtes wickelt die Stadt Mindelheim seit Jahren für rund ein Dutzend Kommunen aus dem Allgäu und aus Schwaben die Bußgelder der Verkehrsüberwachung ab. Jetzt musste für zwei Gründungsmitglieder eine neue Regelung gefunden werden, weil unter Umständen Rechtsunsicherheit droht.

Mindelheim ist auch für Weiler-Simmerberg zuständig

Konkret geht es um Wolfertschwenden und Bad Grönenbach. Jetzt muss, wie Ordnungsamtsleiter Ralf Müller erläuterte, eine Vereinbarung mit der Verwaltungsgemeinschaft getroffen werden, der die beiden Orte angehören. Ansonsten ändert sich nichts. Der Stadtrat stimmte dem zu. Das Landratsamt hatte in der alten Vereinbarung keine Probleme gesehen.

Neu aufgenommen in die Zweckvereinbarung wird der Markt Weiler-Simmerberg. Eigentlich wollte Mindelheim keine neuen Kommunen mehr aufnehmen, weil die Verwaltung an die Kapazitätsgrenzen gekommen ist. Im Falle Weiler-Simmerbergs gibt es allerdings schon eine längere Vorgeschichte.

Mindelheim reagierte diplomatisch

Bereits vor vier Jahren hatte die Allgäuer Kommune öffentlich beschlossen, mit Mindelheim bei der Verkehrsüberwachung zusammenarbeiten zu wollen. Einen Kontakt hatte es zuvor in einer Anfrage gegeben, erläuterte Müller. Die Information, dass Weiler-Simmerberg mit Mindelheim zusammenarbeiten will, stand dann auch in der Zeitung. Mehr passierte aber nicht. Die Kommune hatte ihren Beschluss nie an Mindelheim übermittelt. Dann hatte die Stadt Mindelheim beschlossen, vorerst keine weiteren Kommunen mehr aufzunehmen. Das hatte dann wieder die Verwaltung in Weiler-Simmerberg aufgeschreckt. Sie nahm Kontakt mit Bürgermeister Stephan Winter auf. Mindelheim reagierte diplomatisch. „Obwohl die Vorgehensweise des Marktes Weiler-Simmerberg etwas ungewöhnlich ist“, wie Ralf Müller formulierte, „möchten wir die Bitte hier vorstellen“.

Weil es nur um bis zu zehn Überwachungsstunden im Monat geht, „können wird die aus dieser Menge an Überwachungszeit resultierenden Vorgänge ohne Schwierigkeiten abarbeiten“, sagte Müller weiter. Dem mochte sich der Stadtrat nicht verschließen. Weiler-Simmerberg ist damit die letzte Kommune auf absehbare Zeit, deren Verkehrssünder unerfreuliche Post aus Mindelheim bekommen.

Themen Folgen