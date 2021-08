Bundestagswahl

26.08.2021

Kammlacher Roman Albrecht kandidiert für "Die Basis": Immer wieder geht es um Corona

Plus Mit Roman Albrecht aus Kammlach bewirbt sich ein Vertreter der neu gegründeten Partei Die Basis um das Direktmandat im Bundeswahlkreis 255 Neu-Ulm. Was treibt den 28-Jährigen an?

Von Johann Stoll

Die Corona-Demo von Berlin am 29. August 2020 war so etwas wie das Erweckungserlebnis für Roman Albrecht, sich nicht nur für Politik zu interessieren, sondern sich selbst politisch zu engagieren. Der Student und Familienvater aus Kammlach im Unterallgäu war extra in die Bundeshauptstadt gereist, um mit eigenen Augen zu sehen, wie der Protest gegen die Corona-Politik abläuft. Dabei kam ihm „komisch“ vor, wie er sagt, dass zwar viel Polizei aufgeboten war, dennoch aber Demonstranten die Stufen des Reichstagsgebäudes stürmen konnten.

