vor 16 Min.

Bundestagswahl: Wörishofen will Briefwahl-System reformieren

Plus Corona-Infektionsschutz und weniger Bürokratie sind die Ziele eines Antrages aus Bad Wörishofen. Dort stimmten zuletzt drei dreimal mehr Menschen per Brief als in Wahllokalen ab.

Von Markus Heinrich

Wer folgt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Amt nach? Welche Unterallgäuer schaffen den Sprung in den Bundestag? Bei der wichtigsten Wahl des Jahres wird viel entschieden. Die Stadt Bad Wörishofen will dabei voll auf die Briefwahl setzen. Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) will erreichen, dass die Verwaltung allen Wahlberechtigten mit der Wahlbenachrichtigung automatisch die Briefwahlunterlagen zuschicken darf. Derzeit ist das nicht möglich, obwohl alleine in Bad Wörishofen die große Mehrheit der Wähler zuletzt per Brief wählte.

Themen folgen