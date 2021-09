Die CSU gewinnt, und ist doch klarer Verlierer

Plus Stephan Stracke ist wieder in den Bundestag gewählt worden. Die Stimmenverluste schmerzen aber empfindlich. Jubelstimmung bei der SPD. Die Grünen hätten sich etwas mehr erhofft und die AfD ist eine feste Größe.

Die CSU musste gestern im Bundeswahlkreis Ostallgäu erhebliche Stimmenverluste hinnehmen, blieb aber mit großem Abstand stärkste politische Kraft in der Region. Stephan Stracke wurde für eine vierte Amtszeit in den Bundestag gewählt. Auf ihn entfielen rund zehn Prozentpunkte weniger Stimmen als noch vor vier Jahren.