Bundesverdienstmedaille: Tatkräftiger Einsatz für Menschen auf der Flucht

Plus Annemarie Möhring aus Breitenbrunn erhält die Bundesverdienstmedaille. Sie habe im wahrsten Sinne des Wortes Willkommenskultur vorgelebt, sagt Landrat Alex Eder.

„Sie begegnen den Menschen mit jeder Menge Empathie, Mitgefühl und tatkräftigem Handeln und haben im wahrsten Sinne des Wortes Willkommenskultur vorgelebt.“ So beschrieb Landrat Alex Eder das Wirken von Annemarie Möhring aus Breitenbrunn als Flüchtlings-, Asyl- und Migrationsberaterin beim Caritasverband für die Diözese Augsburg.