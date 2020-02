vor 28 Min.

Buntes Filmfest kommt wieder nach Türkheim

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr findet das Schwäbische Kinder- und Jugendfilmfestival am Wochenende 7./8. März erneut im Filmhaus Huber in Türkheim statt.

Nachwuchs-Filmemacher aus ganz Schwaben im Filmhaus Huber

Der Bezirksjugendring Schwaben lädt zum Schwäbischen Kinder- und Jugendfilmfestival ein, das am Wochenende 7./8. März schon zum zweiten Mal im Filmhaus Huber in Türkheim stattfinden wird. Thomas Krepkowski, Vorsitzender des Bezirksjugendrings Schwaben: „Wir sind froh, dass wir mit dem Filmhaus Huber einen so engagierten und begeisternden Partner gefunden haben und freuen uns sehr auf zwei spannende Tage in Türkheim.“

Dort werden die Wettbewerbs-beiträge für die Kinder- und den Jugendfilmpreise gezeigt. Am Samstag werden die eingereichten Filme für die „Jufinale“ präsentiert. Die aus Sicht der Jury besten Beiträge werden in einer Gala geehrt. Die Gewinner dürfen an der bayerischen Jufinale teilnehmen. Beim Kinderfilmfest am Sonntag werden Filme der teilnehmenden Gruppen gezeigt, dazu gibt es Workshops für alle Kinder. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die Veranstalter freuen sich auf viele Besucher aus ganz Schwaben.

Die Jurys für beide Wettbewerbe waren sehr zufrieden mit der Qualität der eingereichten Filme der Kinder und Jugendlichen.

Thomas Krepkowski: „Es ist sehr erfreulich, dass sich wieder viele Gruppen auf den Weg gemacht und Filme produziert haben. Dadurch haben sie auch sehr viel gelernt, wie Medien produziert werden – und wurden so auch geschult, Medien kritisch zu hinterfragen.“ (mz)

