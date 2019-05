11:14 Uhr

Buntes Programm beim Mindelheimer Street-Food-Festival

In Mindelheim werden 15.000 Besucher beim dritten Street-Art-Food-Festival erwartet. Neben 19 Food-Trucks ist auch ein vielfältiges Kulturprogramm geboten.

Das Street-Art-Food Festival geht in die dritte Runde: Viele Spezialitäten aus aller Welt kann man am Wochenende, 11. und 12. Mai, wieder auf der Schwabenwiese in Mindelheim genießen. Auch heuer wird Mindelheim als „Stadt der Kultur und Lebensfreude“ damit ihrem Motto gerecht.

Bereits 2018 kamen tausende Besucher auf die Mindelheimer Schwabenwiese zum Street-Art-Food-Festival

„Wir erwarten um die 15.000 Besucher“, sagt Veranstalter Thomas Burtscher. Schon mit der Ausweitung des Angebots nicht nur in Sachen Kulinarik, sondern auch aus kultureller Sicht hat Burtscher den richtigen Riecher bewiesen. Bereits 2018 lockte das Konzept des Festivals tausende Besucher an.

Ein buntes Programm spielt sich auf der Bühne des Festivals ab, dabei zeigen regionale Gruppen wie der Stamm-Kneipp-Verein Bad Wörishofen, die Trommler Allikée aus Dirlewang, der Ettringer Adi Hauke als Virtuose an der Gitarre oder mit Steve McCoy & Preacher Rockybilly und Rock’n’Roll aus Mindelheim ihre Vielseitigkeit.

Als Hauptact präsentiert der Allgäuer DJ, „Laptopbastler“ und Performer Rainer von Vielen, dass er längst nicht mehr nur „einer von vielen“ ist.

Hier die Bilder aus dem vergangenen Jahr:

43 Bilder Street-Food-Festival in Mindelheim Bild: Ulla Gutmann

19 Wagen verkaufen Fleisch, Veganes, Süßes und Herzhaftes beim Street-Art-Food-Festival in Mindelheim

Insgesamt 19 Food-Trucks locken derweil mit Speis und Trank. Ob Surf & Turf, Fleischspieße oder vegane Falafel – Besucher finden eine große kulinarische Bandbreite vor.

Das Schwabenwiese Street-Art-Food Festival ist am Samstag, 11. Mai, von 12 bis 23 Uhr, sowie am Sonntag, 12. Mai, von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zum Festivalgelände, den Trucks und zur offenen Bühne ist kostenfrei, jedoch bittet Veranstalter Thomas Burtscher um einen freiwilligen Kulturbeitrag in Höhe von einem Euro.

Das detaillierte Programm gibt es hier auf der Seite des Veranstalters.

