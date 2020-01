Buschbrände: Ein Australien-Urlaub, der im Gedächtnis bleibt

Plus Der Unterallgäuer Markus Müller war vor Kurzem in Australien und hat die Auswirkungen der Buschbrände hautnah erlebt.

Wenn Markus Müller erklären soll, wo er in Australien schon überall gewesen ist, lacht er und sagt: „Es ist eher die Frage: Wo war ich noch nicht?“ Nur wenige Stellen entlang der Küste hat er noch nicht gesehen, seit er 2003 zum ersten Mal „Down Under“ Urlaub gemacht hat. Der Schlingener ist seitdem immer wiedergekommen. Zuletzt war er fünf Wochen über den Jahreswechsel dort – es war sein siebter Aufenthalt in Australien und ein Urlaub, der ihm im Gedächtnis bleibt, nicht nur wegen der Urlaubsbräune, die er mitgebracht hat.

Mit den Freunden, bei denen er und seine Freundin gewohnt haben, hat er viel über die Buschbrände gesprochen – aber auch mit allen anderen, die er getroffen hat. „Die Leute beschäftigt das“, sagt er. Natürlich habe er selbst im Vorfeld seiner Reise von den Bränden erfahren, „aber ich dachte nicht, dass es so massiv ist“. Was den Australiern besonders Angst bereitet habe: Der heiße Monat Februar steht erst noch bevor. „Die Australier sagen, dass die Brände von Jahr zu Jahr schlimmer werden“, schildert Müller. „Sie fangen früher an und dauern länger.“

Freunde haben die Feuer am australischen Küstenort Mallacoota erlebt

Ein Bekannter von ihm etwa habe am Küstenort Mallacoota erlebt, dass das Feuer direkt auf ihn zugekommen sei. Er habe die Hand vor den Augen nicht mehr gesehen, so schwarz wurde es dort. Als er in den Feuerschutzbunker flüchten wollte, habe der Wind plötzlich gedreht und die Flammen seien in eine andere Richtung abgezogen. Bewegend ist für Markus Müller auch die Schilderung einer Bekannten: Sie kümmert sich um Wasser für Vögel. Jüngst klopfte bei ihr eine Elster mit dem Schnabel an die Fensterscheibe: Das Tier hatte Durst.

Es sind Geschichten wie diese, die den Schlingener nachdenklich werden lassen. Vielen Australiern sei klar, was gut für die Umwelt sei und was nicht, sagt er. „Aber jeder will alles haben, will auf nichts verzichten.“ Vor Ort hat der 42-jährige Unterallgäuer auch Gespräche mit einem Bekannten geführt, der in einer Fischereibehörde arbeitet. Dort versuchen sie, die Fische aus den Gewässern zu entnehmen, sie zu züchten und wieder auszusetzen. Doch das ist umso schwieriger, je ausgetrockneter ein Flusslauf ist. Pflanzen und Kleinstlebewesen fehlen – und damit schlichtweg Nahrung für Fische. Ähnlich ergeht es anderen Tieren in Australien nach den Bränden.

Der Unterallgäuer liebt Australien - und will auch künftig dort Urlaub machen

Auf der App „Fires near me“ hat Markus Müller in seinem Urlaub regelmäßig kontrolliert, wo es gerade brennt und welche Regionen außer Kontrolle sind. Obwohl die Brände oft mehrere Hundert Kilometer entfernt waren, hat er in Melbourne und Sydney den Rauch gerochen. Die Luft war diesig, die Sicht sehr eingeschränkt. „In der einen Woche in Sydney gab es nur einen Tag, an dem es klar war“, sagt Müller. Besonders beeindruckt hat ihn die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Australier. Überhaupt findet er: „Die Leute sind viel offener dort als bei uns.“ Die Sonne, der Lifestyle, die Natur – das sind für den 42-Jährigen Gründe, Australien zu lieben. „Es war vermutlich nicht der letzte Urlaub dort.“

Lesen Sie mehr über die aktuelle Lage in Australien: