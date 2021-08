Die Heimkehr der Altäre in die Kartause Buxheim

Laut dem Vorsitzenden des Heimatdienstes Buxheim, Dr. Wolfgang Wettengel, gibt es in ganz Deutschland nur noch eine Handvoll solcher Kirchen, in denen die Priester und die Brüder in einem Gotteshaus beteten, das von einem „Letter“ getrennt wurde. Nur den Priestern war es vorbehalten, in dem kunstvoll geschnitzten Chorgestühl Platz zu nehmen. Die Brüder ohne Weihen durften nur in der dahinter liegenden Bruderchorkirche beten.