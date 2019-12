14:51 Uhr

CSU: Kein Streit zwischen Welzel und Gruschka

„Sachlich organisatorische Abläufe hinterfragt“, heißt es in einer Reaktion der Christsozialen.

Von Alf Geiger

Dass in der jüngsten Stadtratssitzung die Fetzen flogen, als es um den jüngsten Zoff rund um den „Märchenwald“ ging, liegt für die CSU-Stadtratsfraktion daran, dass Bürgermeister Gruschka „dem Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot“ nicht ausreichend Genüge getan habe. Aus Sicht der CSU sei es daher nicht richtig zu behaupten, dass CSU-Fraktionschef und Bürgermeisterkandidat Stefan Welzel und Bürgermeister Paul Gruschka „in Wahlkampfmodus“ geraten und dabei mächtig aufeinander los gegangen seien.“

So werde aus Sicht der CSU der „Eindruck erweckt, man würde streiten, dabei ging es nur um die Abwehr von Gruschkas Anschuldigungen und Mutmaßungen“, wie es in einem Schreiben der CSU an die Mindelheimer Zeitung heißt.

Das „harte und emotionale“ Wortgefecht“ mit der laut CSU unsachlichen Äußerung „Sie haben von der Praxis ja wirklich überhaupt keine Ahnung“ von Gruschka habe demnach nicht mit Welzel, sondern zwischen Gruschka und Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried aus der FW-Fraktion stattgefunden, als Götzfried „sachlich und völlig zu Recht die organisatorischen Abläufe des Zustandekommens des „Winterwaldes“ hinterfragt habe“, so die CSU.

Man gehe die Sache „pragmatisch und sachlich“ an

Stefan Welzel habe sich zuvor sachlich gegen Äußerungen Gruschkas zum „unerfreulichem Wahlkampfspektakel“ und Mutmaßungen verwehrt, indem er dies als „ganz schlechten Stil“ zurückgewiesen habe. Stefan Welzel habe daraufhin deutlich gemacht, dass er darin einen Verstoß Bürgermeister Gruschkas gegen dessen Sachlichkeits- und Neutralitätspflicht als Amtsträger sehe.

Die CSU Bad Wörishofen legt Wert auf die Feststellung, dass sie „die Sache pragmatisch und sachlich angehe“: Statt eines öffentlichen Streits zwischen Bürgermeister Gruschka und Siegfried Unsin sollte man seitens der Stadt zielführende und zukunftsfähige Lösungen der Kooperation von Kommune und Unternehmern finden. Es sei „schade, dass offenbar auch hier fehlende Entscheidungen und Koordinierungen Grund für Missverständnisse und Zuspitzungen sind“.

In diesen Streit lasse sich die CSU jedenfalls nicht hineinziehen, zumal der Zweite Bürgermeister Stefan Welzel zum Zeitpunkt der Eröffnung des Winter-Wunderwaldes zwei standesamtliche Trauungen vollzogen habe. Es sei schon bemerkenswert, wenn die Stadtspitze nicht einmal sagen könne, wer den Winterwald genehmigt habe und stattdessen lieber mit Mutmaßungen arbeite, wer hier wohl „Wahlkampfspektakel“ betreibt. „Herr Gruschka sollte wissen, dass er als Bürgermeister hier dem Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot unterliegt“, heißt es in dem Schreiben der CSU.

