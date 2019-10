00:31 Uhr

CSU löst die K-Frage auf

Es geht um die Bürgermeisterwahl

Von Markus Heinrich

Die CSU Bad Wörishofen beantwortet in der nächsten Woche die Frage, wen sie in den Bürgermeisterwahlkampf 2020 schickt. Die Nominierungsversammlung findet am Donnerstag, 10. Oktober, im Gasthof Adler in Bad Wörishofen statt. Dort beginnt um 20 Uhr der öffentliche Teil des Abends, an dem Bad Wörishofens Christsoziale ihre Themen und natürlich ihren Bürgermeisterkandidaten präsentieren werden.

„Die Monate intensiver Vorbereitung sind abgeschlossen“, teilt der Ortsvorsitzende und Zweite Bürgermeister Stefan Welzel mit. Man werde nun Konzepte und Ideen für die nächsten sechs Jahre vorstellen. Welzel, der selbst als möglicher Bürgermeisterkandidat der Christsozialen gilt, hielt sich in dieser Frage gestern bedeckt. „Da für die CSU Bad Wörishofen die Themen der nächsten sechs Jahre im Mittelpunkt stehen, werden wir der Kandidatenfrage nicht vorgreifen“, teilte Welzel auf Nachfrage mit.

In das Programm der CSU seien etliche Wünsche und Anregungen der CSU-Gesprächsreihe „Themen, die bewegen“ aufgenommen worden. Bereits bekannt sind die Kandidaturen von Amtsinhaber Paul Gruschka (FW), Regine Glöckner (Team-Kneippstadt-SPD) und Doris Hofer (Grüne).

