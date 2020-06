vor 34 Min.

Campus für die Finanzhochschule in Kaufbeuren

Plus Es geht um einen Neubau in Bad Wörishofens Nachbarstadt – und plötzlich auch um das Fußballstadion.

Der Freistaat Bayern möchte für seine in Kaufbeuren ansässige Finanzhochschule einen neuen Campus mit Lehrsälen, Mensa, Turnhalle und Unterkunftsgebäuden bauen.

Dies sicherte Finanzminister Albert Füracker bei einem Treffen mit Kaufbeurer Politikern in München zu. Für das Projekt will das Land Bayern eine Menge Geld in die Hand nehmen, auch das wurde bekannt. Die Planungskosten für das 50 bis 100 Millionen Euro teure Vorhaben sollen in den nächsten Doppelhaushalt des Freistaats für die Jahre 2021/22 aufgenommen werden. Gesucht wird derzeit noch nach einem geeigneten Grundstück in Kaufbeuren. Oberbürgermeister Stefan Bosse favorisiert eine Wiese direkt neben dem Finanzamt. Allerdings ist wegen Erbstreitereien derzeit nicht klar, wer der Eigentümer ist und ob dieser überhaupt verkaufen möchte.

Der Abgeordnete Pohl bringt einen möglichen Standort ins Spiel

Der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl favorisiert deshalb das jetzige Fußball- und Leichtathletikstadion im Zentrum. Die Sportstätten könnten verlagert werden. Ein Ortstermin im Juli mit Vertretern des Ministeriums soll Klarheit bringen, welches Gelände geeignet ist. Künftig soll es nur noch zwei Standorte der Finanzhochschule geben: den Hauptsitz mit bis zu 600 Studierenden im oberfränkischen Kronach und die Außenstelle in Kaufbeuren mit etwa 300 bis 400 Studierenden. (rm)

Themen folgen