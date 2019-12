Christbaumkäufer und ihre (kleinen) Macken

Plus Petra Waltenberger aus Rammingen verkauft seit zehn Jahren Weihnachtsbäume. Dabei hat sie schon so manche lustige Geschichte erlebt.

Einen Christbaum zu kaufen, das ist doch eigentlich ganz einfach, oder? „Oh nein“, sagt Petra Waltenberger und schüttelt energisch den Kopf. Denn wenn sie eines gelernt hat in den vergangenen zehn Jahren, seit sie auf ihrem Hof mit dem Christbaumverkauf angefangen hat: Die Entscheidung, welcher Baum es denn nun sein soll, der in den nächsten Wochen das heimische Wohnzimmer ziert, ist sehr häufig sehr, sehr schwierig – und manchmal sogar fast unmöglich.

Bei Petra Waltenberger in Rammingen sind nicht nur Nordmanntannen als Christbäume beliebt

Dabei scheint alles so einfach zu sein: „Die Petra hat die beschde Bäum’“, sagt der Mann, der gerade aus Bad Wörishofen nach Rammingen gefahren ist und sich seinen Baum innerhalb weniger Minuten ausgesucht hat. Raus aus dem Mercedes, ein paar Bäume angeschaut – das war’s. „Der isch’s“, sagt der Bad Wörishofer. Und schwups drückt Petra Waltenberger die buschige Nordmanntanne durch den Blech-trichter und zieht dem Baum ein Netz über. Ohne lang zu fragen schleppt Petra Waltenberger die Nordmanntanne dann auch gleich noch zum Auto, schiebt den Baum in den Kofferraum, schließt den Decken – selbst ist die Frau, der Kunde schaut etwas verblüfft zu und greift zum Geldbeutel.

30 Euro kostet der gut zwei Meter hohe Baum, das ist auch der Durchschnittspreis, sagt Petra Waltenberger: „Der Meter so etwa zehn Euro.“ Mit einer langen Holzlatte wird sehr großzügig nachgemessen, und wenn es sein muss, lässt die Rammingerin auch gerne mal mit sich handeln und ein Schwätzchen ist sowieso immer drin: „Ich hab so viele Stammkunden, wir sehen uns ja nur einmal im Jahr.“

Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes bot ihr ein Landwirt aus dem Bayerischen Wald an, es doch mal mit dem Christbaumverkauf zu versuchen. Vielleicht sei dies eine Nische, um die Landwirtschaft weiter betreiben und den Hof in der Ramminger Hauptstraße am Leben erhalten zu können, meinte er.

Petra Waltenberger überlegte nicht lange, das ist auch nicht ihre Art. „Probier’ mer’s halt mal“, sagte sie sich. Das war vor zehn Jahren – und heute kann sich die Rammingerin gar nicht mehr vorstellen, wie die Wochen vor Weihnachten ohne den florierenden Verkauf der Weihnachtsbäume sein könnten.

Und sie legt schon Wert darauf, dass ihre Bäume alle aus Bayern stammen und nicht quer durch ganz Europa transportiert wurden – noch immer bezieht sie die Ware von ihrem Bekannten aus dem Bayerischen Wald. Vor allem sind das Nordmanntannen, die nun mal den Geschmack der Christbaum-Fans am besten treffen. Aber auch Fichten werden nach wie vor gekauft – und die sind dann sogar aus dem eigenen Wald der Familie Waltenberger nahe Rammingen.

Inzwischen bietet sie den Kunden auch noch etwas Abwechslung, für die Kinder gibt es einen kleinen Streichelzoo mit Häschen, Schafen und knuffigen Alpakas. Und für die Eltern gibt es Glühwein, falls die Entscheidung mal wieder etwas länger dauert.

Denn dass der Kauf eines Christbaumes nicht immer so reibungslos abläuft wie bei dem Mann aus Bad Wörishofen – das weiß Petra Waltenberger längst. „Zwischen fünf Minuten bis zu weit mehr als zwei Stunden ist alles drin“, sagt sie lachend. Und auch die Anforderungen an den Baum sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst: Der eine will einen besonders hohen, die andere will ihn ganz dicht, die nächste braucht große Abstände zwischen den Zweigen. Groß, klein, lang, dünn, dicht, buschig – da hat jeder so seine Vorlieben. Und Petra Waltenberger räumt auch gleich mal mit einem Vorurteil auf: Es sind beileibe nicht immer nur die Frauen, die sich bei der Kaufentscheidung für ihren Lieblings-Baum schwer tun. Mindestens genauso kompliziert und/oder anspruchsvoll sind da die Männer bei der Suche nach dem Christbaum-Favoriten.

Gerade an den Adventswochenenden kommen viele Familien mit Kindern, die dann alle gemeinsam auf Baum-Suche gehen – das ist dann immer ein schönes Erlebnis, auch für die ganze Familie Waltenberger, wo alle natürlich kräftig beim Christbaumverkauf mit anpacken. Die glücklichen Gesichter der Kinder und die (nicht weniger) glücklichen Gesichter der Eltern sind dann eine schöne Entschädigung für all den Stress und die Mühe, die der Christbaumverkauf so mit sich bringt.

Peter Waltenberger muss als Christbaumverkäuferin nicht nur ein Händchen für Christbäume haben...

Kalt ist es ja immer um diese Jahreszeit und Petra Waltenberger muss auch ganz schön kräftig zupacken, um die Christbäume an den Mann oder die Frau zu bringen. Aber sie hat ihre Freude daran, das sieht man ihr direkt an: „Wir haben alle unseren Spaß hier“, strahlt sie über das ganze Gesicht.

An den ersten beiden Adventswochenenden ist immer am meisten los, dann geht die Nachfrage naturgemäß etwas zurück. Doch dann kurz vor Heiligabend kommen dann diejenigen, die sich noch kurzfristig entschlossen haben, doch einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Und sie weiß, dass auch an Heiligabend, manchmal sogar noch nachmittags, die ganz Kurzentschlossenen kommen und noch einen Baum brauchen. Einmal, als an Heiligabend schon alles ausverkauft war und noch ein (etwas verzweifelter) Kunde den allerletzten Baum in der Ecke stehen sah, da gab sie ihm den halt noch. „Dabei war dieser Baum eigentlich für unser Wohnzimmer reserviert“, sagt Petra Waltenberger und lacht. Aber im Improvisieren ist sie kaum zu schlagen: Da wurde dann halt kurzerhand im eigenen Wald noch ein Christbaum für die Familie geschlagen.

So kurz vor Weihnachten, da gibt’s dann keinen Stress mehr, wer so spät noch einen Christbaum braucht, der nimmt dann eben, was noch übrig ist. Da wird dann auch nicht mehr diskutiert.

Das ist in den Wochen vorher aber so gar nicht selbstverständlich: „Manchmal gehen die Meinungen da schon auseinander, auch zwischen Ehepartnern“, sagt Petra Waltenberger augenzwinkernd. Wenn sie jedoch ein sich anbahnendes Familien-Drama bemerkt, das sich an der Auswahl des Christbaumes zu entzünden droht, dann hilft es meist, den Ehemann an den Glühweinstand zu schicken. Als Christbaumverkäuferin muss man eben nicht nur ein Händchen für Christbäume haben ...

