20.02.2020

Christina Schuster macht noch weiter

Die Vorstandsmitglieder des Deutsch-Französischen Freundeskreises Plouigneau/Bedernau freuen sich auf die Fahrt in die Bretagne vom 30. Juli bis 7. August. Es sind (von links) Jürgen Tempel, Lothar Seitz, Peter König, Marianne Fendt-Seith, Stephanie Fickler, Alois Fickler, Ursula Haggenmüller und Sieglinde Schuster sowie (vorne, von links): Vorsitzende Christina Schuster und 2. Vorsitzender Martin Geiger.

Freundeskreis hat neu gewählt

Schon im vergangenen Jahr machte Vorsitzende Christina Schuster des deutsch-französischen Freundeskreises Bedernau auf der Generalversammlung klar, dass für sie eine weitere Amtsperiode nicht in Frage kommen wird. Doch der plötzliche Tod von zweitem Vorsitzenden Georg Mang im September, ließ die Bedernauerin nochmals umdenken. Denn beide Vorstandsposten zu besetzen, würde schwierig werden, dass war Christina Schuster von Anfang an klar. Aus diesem Grund stellte sie sich bei der diesjährigen Generalversammlung nochmals für weitere drei Jahre zur Verfügung, immerhin engagiert sich die Bedernauerin seit 1978 mit viel Herzblut für die Freundschaft in Plouigneau. Für diese Entscheidung erntete sie dankenden Applaus und wurde einstimmig wiedergewählt.

Eine Verjüngung im Vorstand ist das Bestreben der Mitglieder, denn der 1994 gegründete Verein ist ein wichtiger Bestandteil in der Gemeinde. Dies untertrich auch Bürgermeister Jürgen Tempel in seinem Grußwort.

Auch andere Vorstandsposten standen zur Wahl. Der bisherige Beisitzer Martin Geiger erklärte sich bereit, als Zweiter Vorsitzender zu fungieren und wurde einstimmig gewählt. Schriftführerin Sieglinde Schuster, die Beisitzer Peter König, Sabine Kustermann und Lothar Seitz wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Vorstand wurde Alois Fickler als Beisitzer aufgenommen.

Wie rührig der Verein das ganze Jahr über agiert, machte der Bericht von Schriftführerin Sieglinde Schuster deutlich. Mit zahlreichen Bildern erlebten die anwesenden Mitglieder die vielen Aktionen. Der Austausch in Bedernau war dabei natürlich wieder der Höhepunkt des Vereins. Auch die Kassenlage, die Kassiererin Ursula Haggenmüller vorstellte, war mit einem kleinen Minus durchaus positiv.

Stephanie Fickler stellte dann das vorläufige Programm für die Fahrt in die Bretagne vom 30. Juli bis 7. August vor. Informationen rund um das Programm gibt es im Internet unter www.bedernau.de oder bei Ursula Haggenmüller unter Telefon 08265/7030. (müsa)