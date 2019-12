vor 5 Min.

Christkind Laura als Glücksfee

Mit der Ziehung der Gewinner endete ihre zweijährige „Amtszeit“

Auch in diesem Jahr veranstaltete der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen im Rahmen des Weihnachtsmarktes am und im Kurhaus wieder das beliebte Weihnachtsgewinnspiel. Glücksfee war in diesem Jahr erneut das Bad Wörishofener Christkind Laura, das bei der Auslosung im Kurhaus nun folgende Gewinner zog: Der 1. Preis, ein Veranstaltungsgutschein, geht an Friedrich Scharpf aus Bad Wörishofen. Über den 2. Preis, ein Gutschein für einen Besuch der Therme Bad Wörishofen freut sich Nadine Baur aus Deggingen. Der 3. Preis, ebenfalls ein Gutschein für die Therme, geht an Hilde Walser aus Bad Wörishofen. Über weitere Preise freuen sich Antonie Becke, (Bad Wörishofen) und Jürgen Dorn (Bingen am Rhein). Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

Mit der Gewinnerziehung des Weihnachtsgewinnspiels 2019 ging die Amtszeit des Bad Wörishofener Christkindes Laura nach zwei Jahren zu Ende. Der Kur- und Tourismusbetrieb bedankte sich bei Laura für ihren engagierten Einsatz.

Für die nächste Weihnachtszeit 2020 sucht der Kur- und Tourismusbetrieb ab sofort ein neues Christkind. Bewerbungen mit Steckbrief (Name, Geburtsdatum, Wohnort) und Foto nimmt die Veranstaltungsabteilung des Kur- und Tourismusbetriebes, Luitpold-Leusser-Platz 2, 86825 Bad Wörishofen gerne schon jetzt entgegen. Interessierte Mädchen sollten zwischen 12 und 16 Jahre alt sein, aus dem Gemeindegebiet Bad Wörishofen stammen und einen Text gut auswendig lernen und vor Publikum vortragen können. Ein Kostüm wird gestellt. (mz)

