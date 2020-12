vor 48 Min.

Christmetten beginnen jetzt früher

Katholische Kirche reagiert auf die Ausgangssperren

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen feiert die Christmetten heuer früher als in den Jahren zuvor. Aufgrund der geltenden Ausgangssperre ab 21 Uhr hat Pfarrer Andreas Hartmann alle Christmetten vorverlegt. In Schlingen beginnt die Messe nun um 18 Uhr, in Dorschhausen, Kirchdorf und Stockheim jeweils um 19.30 Uhr. Die Christmetten in St. Justina und St. Ulrich beginnen um 19.45 Uhr.

„Alle weiteren geplanten Gottesdienste am Nachmittag und Abend am Heiligen Abend finden wie geplant statt“, berichtet Pfarrer Hartmann. Für die Christmetten in St. Justina, St. Ulrich und St. Martin in Schlingen sind noch Einlasskarten verfügbar. Die bereits ausgegeben Einlasskarten bleiben nach Angabe der Pfarreiengemeinschaft aber weiterhin gültig. (m.he, mz)

