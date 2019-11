14:00 Uhr

Clevere Senioren lassen falsche Polizisten abblitzen

Betrüger schlüpfen auch in die Rolle von Polizisten, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen.

Insgesamt 17 Senioren aus dem Raum Bad Wörishofen wurden durch Unbekannte angerufen, die sich als Polizei bzw. Polizeibeamte ausgaben.

Unter Angabe diverser Sachverhalte erkundigten sich am Dienstagnachmittag bis zum späten Abend der oder die Anrufer nach Geld, Gold und Schmuck. Weil die Senioren jedoch den Schwindel der falschen Polizeibeamten sofort durchschaut hatten und die Anrufe abbrachen, gingen die Täter leer aus. Vermutlich meldeten aber einige weitere Betroffene die Anrufe bisher nicht. Die richtige Polizei rät in diesem Fall Angerufenen derartige Gespräche von falschen Polizeibeamten sofort zu beenden und die richtige Polizei zu verständigen. Zudem sollten grundsätzlich telefonisch niemals Auskünfte über Vermögen und Bargeld getätigt oder gar an unbekannte Personen übergeben werden. Auch wird die Polizei niemals um Geldbeträge bitten.

