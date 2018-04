vor 33 Min.

Cocktails leicht gemacht

Was Unterallgäuer über alkoholfreie Cocktails lernen und was ein Kreuzfahrtschiff damit zu tun hat

Von Cornelius Bihler

Die Teilnehmer rühren, schütteln und schlürfen: Beim Cocktail-Kurs des Kreisjugendrings Unterallgäu lernen sie eine Auswahl von alkoholfreien Cocktails kennen. Ein Großteil der elf Teilnehmer sind Ministranten aus Unteregg, die eventuell den Cocktail-Wagen für das Unteregger Dorffest im Sommer ausleihen möchten, wie Betreuerin Annemarie Schorer erklärt. Den Cocktail-Wagen verleiht der Kreisjugendring für Feste an Gruppen wie Ministranten. Falls sie den Wagen ausleihen, wollen sie einen Teil der Einnahmen spenden und den Rest für eigene Zwecke verwenden, sagt Annemarie Schorer.

„Der Kurs gefällt mir gut. Besonders gut schmeckt mir der Cocktail ,Freshness’. Auch der ,BaKi’ aus Bananen- und Kirschsaft ist sehr lecker, denn ich mag Kirsche gerne“, schwärmt die 14-jährige Ministrantin Letizia Schorer. Auch den älteren Ministranten gefällt der Abend. Der 25-jährige Raphael Bobritz kommt beim sahnigen „Coconut Kiss“ auf den Geschmack, seine Schwester Debora beim „Sundown“, denn dieser Cocktail sei besonders fruchtig.

„Zum etwa siebten Mal haben wir den Kurs jetzt schon angeboten, doch es finden sich besonders im Hinblick auf die Sommerfeste immer wieder Interessenten“, sagt Kreisjugendpflegerin Julia Veitenhansl.

Beim Kurs zeigt Florian Kastenmeier, Leiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Mindelheim, nicht nur die Zubereitung von alkoholfreien Cocktails. Davor weist eine Mitarbeiterin im Bereich Lebensmittelsicherheit des Landratsamtes auf Hygiene hin. Zudem erklärt Julia Veitenhansl alles rund um das Jugendschutzgesetz. Danach gibt es ein kleines Quiz dazu. Während des Kurses hatten die Teilnehmer auch Gelegenheit, den Cocktail-Wagen, den der Kreisjugendring für Feste ausleiht, von innen anzuschauen und sich über dessen Nutzung zu informieren.

Im Anschluss geht es endlich an die Cocktails. „Barkeeper“ Florian Kastenmeier führt den Teilnehmern insgesamt fünf Cocktails vor. Die Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, sich selbst heranzuwagen und die Cocktails zu mischen und zu probieren. Angefangen von einem leichten Cocktail steigert sich der Schwierigkeitsgrad langsam nach oben.

Los geht es mit dem „Blue Moon“, der sich gut als Empfangsgetränk eignet, findet Florian Kastenmeier. Auf alkoholfreien Blue Curaçao wird Orangensaft gegeben, wodurch sich drei Schichten ergeben. Denn der Orangensaft und der blaue Sirup treffen sich in der Mitte zu einer grünen Schicht. Außerdem zeigt Florian den „Sundown“, einen Cocktail aus Maracujasaft und Grenadine-Sirup.

Besonders gut kommt bei den Kursteilnehmern der „Coconut Kiss“ an. Dieser war bei der Zubereitung dann schon etwas aufwendiger. Hier mussten die Teilnehmer den Shaker verwenden und den Kokos-Sirup mit dem Messbecher genau abgemessen. In den Shaker kommen Eiswürfel, Ananassaft, Kokos-Sirup und ein Schuss Sahne. Der Inhalt wird dann direkt in das Glas gefüllt. Zum Abschluss des Abends gibt es Letizias Favoriten, den „Freshness“ bestehend aus Ginger Ale, Kirschsaft und einem Schuss Limettensaft.

In jeden Cocktail kommen Eiswürfel und an den Rand eine schöne Verzierung. „Das Eis kann für einen guten Cocktail besonders wichtig sein“, erklärt Florian Kastenmeier, der seine Erfahrungen hinsichtlich Cocktails in der Gastronomie und auf einem Kreuzfahrtschiff gesammelt hat. Einen Freund, den er dort kennengelernt hat, sei Europameister im Cocktail-Show-Shaken, auch von ihm habe er den einen oder anderen Trick gelernt.

Termin: Der nächste Cocktail-Kurs findet im September statt.

