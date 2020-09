10:24 Uhr

Corona-Alarm im Ramminger Kindergarten

Die Kita in Rammingen bleibt am Mittwoch ganztägig geschlossen. Eine Erzieherin meldete einen bestätigten Corona-Fall in ihrer Familie. Aus Sorge um die Gesundheit der Kinder zog Bürgermeister Anton Schwele noch am Dienstagabend die Notbremse.

Von Alf Geiger

Für Aufregung sorgt in Rammingen ein bestätigter Corona-Fall in der Familie einer der Erzieherinnen des Ramminger Kindergartens. Als Bürgermeister Anton Schwele am späten Dienstagabend von dem Verdachtsfall erfuhr, reagierte er sofort und ordnete die vorübergehende Schließung der Kindertagesstätte an. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann die Kita aber schon am Donnerstag wieder geöffnet werden.

Weil eine der Erzieherinnen des Ramminger Kindergartens Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person hatte, ordnete Bürgermeister Anton Schwele sicherheitshalber die vorübergehende Schließung der Kindertagesstätte in Rammingen an.

Die betroffenen Eltern der rund 85 Kinder wurden noch am Dienstagabend informiert, sodass am Mittwochfrüh gar keine Kinder mehr dort abgeliefert wurde.

Für Bürgermeister Schwele war es nach wie vor die richtige Entscheidung, den Kindergarten vorübergehend zu schließen. Denn er habe einfach kein Risiko eingehen wollen, wie er gegenüber der MZ betonte. Er habe auch erfahren, dass der Lebensgefährte der jungen Frau seit einigen Tagen erkrankt sein soll und sah sich daher zum Handeln gezwungen.

Pressesprecherin Eva Büchele vom Landratsamt bestätigte den Corona-Verdachtsfall in Rammingen. Eine der dort beschäftigten Erzieherinnen aus einer Nachbargemeinde im Landkreis Unterallgäu habe Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person gehabt und befinde sich daher derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Schließung des Kindergartens sei aber nicht vom Gesundheitsamt angeordnet worden, sondern sei eine alleinige Entscheidung des Trägers, also der Gemeinde Rammingen.

Der schöne Garten des Ramminger Kindergartens blieb am Mittwoch leer: Die rund 85 Kinder mussten zuhause bleiben

Bürgermeister Anton Schwele geht aktuell davon aus, dass die 85 Mädchen und Buben schon am Donnerstag wieder in die Kita kommen können. Er stehe im Kontakt mit den Behörden. Als ihn am späten Dienstagabend die Nachricht erreicht habe, sah er sich zum Handeln gezwungen und ordnete sicherheitshalber die vorübergehende Schließung an. Da auch der 2. Bürgermeister von Rammingen, Manuel Rauscher, anwesend war als die Entscheidung getroffen wurde, war auch die Information der betroffenen Eltern kein Problem: Mit einer WhattsApp-Nachricht wurden alle Eltern noch am Dienstagabend informiert.

