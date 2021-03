17:26 Uhr

Corona-Ausbruch im Buchloer Schlachthof trifft auch das Unterallgäu

Plus Der Corona-Ausbruch im Buchloer Schlachthof trifft auch das Unterallgäu: Mindestens 15 infizierte Mitarbeiter haben hier ihren Wohnsitz. Jetzt wächst die Angst vor der „Notbremse“.

Von Alf Geiger und Claudia Götting

Der Corona-Ausbruch bei Vion Beef in Buchloe (früher Moksel) sorgt auch im Unterallgäu für Aufregung. Denn von den 84 bis Donnerstag positiv getesteten Mitarbeitern wohnen etliche auch im Nachbarlandkreis. Das Gesundheitsamt am Landratsamt Mindelheim ist derzeit für 15 der positiv getesteten Mitarbeiter der Firma Vion in Buchloe zuständig. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft noch, teilte Pressesprecherin Eva Büchele vom Landratsamt mit.

Konkrete Angaben, in welchen Gemeinden genau die infizierten Mitarbeiter im Kreis Unterallgäu ihren Wohnsitz haben, wollte Vion-Pressesprecher Thomas van Zütphen auf Anfrage der MZ nicht machen. Aktuell sind 84 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet, 384 enge Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Bislang sind keine schweren Verläufe der Corona-Infizierten bekannt

Unter den infizierten Mitarbeitern zeigten einige klassische Erkältungssymptome. Schwere Verläufe sind bisher nicht bekannt. „Schon seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr hat Vion in all seinen Betrieben ein konzernweit einheitliches Schutzmaßnahmen-Konzept eingeführt, das kontinuierlich erweitert wurde“, betont van Zütphen.

Inwieweit sich der Corona-Ausbruch beim größten Schlachtbetrieb Schwabens auch auf die Inzidenzzahlen im Landkreis Unterallgäu auswirken wird, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden, so Landratsamtssprecherin Büchele: „Das Infektionsgeschehen im Landkreis Unterallgäu ist derzeit sehr diffus und lässt sich nicht auf einen bestimmten Ausbruch zurückführen.“

Der Unterallgäuer Inzidenzwert ist auf 92,9 gestiegen

Laut RKI lag der Inzidenzwert im Landkreis Unterallgäu am Donnerstag bei 92,9. Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen an – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Wenn er drei Tage in Folge über 100 liegt, tritt am zweiten Werktag nach der amtlichen Bekanntmachung die sogenannte „Notbremse“ in Kraft. Das bedeutet, dass alle Lockerungen, die seit Montag gelten, wieder zurückgenommen würden. Die Folgen: Distanzunterricht (außer für Abschlussklassen), Notbetreuung in Kitas, Schließung des Einzelhandels und von Museen, Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, Einschränkung privater Treffen. Ob es soweit kommt, ist aber noch nicht abzusehen. „Die Entwicklung der nächsten Tage ist abzuwarten. Entscheidend ist die amtliche Bekanntmachung der Überschreitung durch das Landratsamt“, teilt die Kreisverwaltungsbehörde mit.

Erneute Änderungen würden in Kraft treten, wenn der Inzidenzwert drei Tage unter oder über dem jeweiligen Grenzwert 35, 50 oder 100 liegt, also stabil ist. Sollte es zu einem erneuten Lockdown kommen, wären Lockerungen möglich, sobald an drei aufeinanderfolgenden Tagen der Wert unter die 100er-Marke sinkt.

Warum das Unterallgäuer Landratsamt keinen Spielraum hat

Landratsämter verfügen laut der aktuellen 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung über keinen Spielraum, wie es ihn in früheren Fassungen gab. Lockerungen und Verschärfungen richten sich rein nach den vom RKI veröffentlichten Werten. In früheren Fassungen konnten Lockerungen bestehen bleiben, wenn ein Ausbruch lokal eingrenzbar war, beispielsweise bei Infektionen in Altenheimen oder Krankenhäusern.

Die Koppelung der Maßnahmen an den Inzidenzwert der ersten zuständigen Ebene, also den Landkreis, ist laut Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl nachvollziehbar.

Dennoch sorgen die stark gestiegenen Infektionszahlen für Verunsicherung im gesamten Ostallgäu und in den Nachbargemeinden im Unterallgäu.

So viele Menschen arbeiten in dem Schlachthof in Buchloe

Im Buchloer Betrieb arbeiten insgesamt 430 Menschen, 270 davon in der Schlachtung, in der ein Großteil der Infizierten tätig ist.

Vion Beef ist der größte Schlachtbetrieb in Schwaben. Pro Woche werden dort etwa 2700 Rinder geschlachtet und 750 Tonnen Rindfleisch zerlegt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen