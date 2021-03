vor 37 Min.

Corona-Demo in Türkheim: Lautstarker Protest gegen den Lockdown

Plus Kinder und Eltern machen auf dem Türkheimer Rathausplatz ihrem Ärger über Corona-Maßnahmen in Schulen und Kitas Luft und fordern Alternativen.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Laut sollte es werden, und das wurde es dann auch: Mit Töpfen, Trommeln und Rasseln verschafften sich die Kindergarten- und Schulkinder und ihre Eltern Gehör. Es ging um die Inzidenzwerte, die, freitags ermittelt, einzig allein derzeit die Folgewoche für Kinder und Lehrer bestimmen würden. Für die Demonstration am Montagvormittag hatten sich knapp 100 Kinder und Erwachsene vor dem Rathaus in Türkheim versammelt.

Wie Türkheimer Eltern und Kinder auf ihre Sorgen und Nöte in der Corona-Pandemie aufmerksam machen

Silvia Hörl und Mira Chalupar sind als Mütter mit jeweils drei Kindern in der derzeitigen Situation besonders betroffen. Sie haben diese Demonstration privat vorbereitet und organisiert. Silvia Hörl: „In den letzten drei Monaten waren die Kinder nur zwischen zwei und 20 Tagen in der Kita oder der Schule anwesend“. Mira Chalupar: „Ich appelliere an den Mut der Politiker, uns aus der Dauerschleife des derzeitigen Lockdowns herauszuholen! In der Schweiz oder in Österreich geht das ja auch.“

Silvia Hörl betonte, dass „wir keine Corona-Leugner und auch keine Querdenker sind.“ Sie legte allen Politikern und Entscheidungsträgern den Artikel über das Modell an den Schweizer Schulen aus der MZ ans Herz, der zeige, dass „es auch anders geht“. Bei gutem Wetter waren viele Familien mit Kindern aus Türkheim und der Umgebung gekommen. Auch die Bad Wörishofer Polizei war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. „Wir sind da zum Schutz dieser Veranstaltung“, so Polizeihauptkommissar Scheßl.

Die Polizei musste bei der Corona-Demo in Türkheim nicht eingreifen

Doch es gab keinerlei Grund einzugreifen. Die Stimmung war friedlich und familiär, alle Corona-Vorsichtsmaßnahmen wurden eingehalten. Eine Mama von drei Kindern im Alter von 2,4 und 16 Jahren aus Tussenhausen sagte: „Ich bin da, weil aktuell die Kita auf und zu macht, und alles nur noch über Notbetreuung läuft.“ Sie sei Gastronomin und berufstätig. Sie gab zu bedenken, dass für viele vor allem sensible Kinder die langen Pausen und dann das Wieder-Eingewöhnen in den Kita-Betrieb mit plötzlich allen anderen Kindern einiges abverlange. „Sie müssen ihre Freiheit wieder haben“, forderte sie.

Bevor die Kinder ihre eigenen und die Forderungen ihrer Eltern lautstark unterstützten (Motto: „Wir sind laut!“), kündigten die beiden Organisatorinnen an, dass die heutige Demo, die zeitgleich auch in anderen bayerischen Orten stattfinde, nur der Anfang sei. Weitere Aktionen würden folgen. Silvia Hörl mahnte unter Beifall an: „Kindergärten und Schulen müssen an erster Stelle stehen. Weitere Kriterien außer dem Inzidenzwert müssen berücksichtigt werden. Die Familien brauchen Beständigkeit und Regelmäßigkeit. Wir fordern, dass die Versprechen der Politik eingehalten werden.“

