15:45 Uhr

Corona: Die Lage für Unterallgäuer Zahnärzte entspannt sich

Die Schutzausrüstung für Mindelheimer Ärzte wurde bereits zugeteilt. Das Landratsamt Unterallgäu hat ffp2-Masken verteilt.

Die Lage für die heimischen Zahnärzte in der Corona-Krise hat sich offenbar schnell entspannt, als es noch in unserem gestrigen Bericht hieß. Hier der Link zum Artikel: Die Not der Zahnärzte in der Corona-Krise

Landratsamt Unterallgäu habern Ärzte und Pfleger im Raum Mindelheim versorgt

Die Mitarbeiter des Landratsamtes Unterallgäu haben Ärzte und Pflegedienste und somit auch Zahnärzte inzwischen mit ausreichend Schutzausrüstung versorgt. Der von Landrat Hans-Joachim Weirather eingesetzte Versorgungsarzt Dr. Max Kaplan hat sein Möglichstes getan und versorgt Ärzte sowie Zahnärzte mit Schutzmasken und Schutzausrüstung, was verfügbar ist und dem Landratsamt zugeteilt wurde.

Corona: Markt für Schutzausrüstung entspannt sich

Die Zahnärzte im Landkreis sind mit OP-Mundschutz und mit ffp2-Masken versorgt worden. Die Zahnärzte können so ihre Mitarbeiter ebenso vor der Gefahr einer Ansteckung durch das Virus bewahren wie die Patienten schützen, sagte ein Sprecher, der namentlich nicht genannt sein wollte.

Auch die Lage auf dem freien Markt für Schutzausrüstung bessere sich, sodass sich Zahnärzte auch dort langsam mit Schutzausrüstung eindecken können. (mz)

