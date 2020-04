16:03 Uhr

Corona: Diese Regeln gelten in der Mindelheimer Klinik

Damit Eltern ihr Kind nach der Geburt glücklich in Händen halten können, gelten im Zuge der Corona-Epidemie in der Klinik Mindelheim besondere Vorsichtsmaßnahmen.

Wegen der Corona-Epidemie gelten an der Klinik in Mindelheim besondere Vorsichtsmaßnahmen. Auch die Nachsorge durch die Hebammen ist eingeschränkt.

Die Corona-Pandemie stellt alle vor große Herausforderungen. Auch die Hebammen an der Klinik in Mindelheim. Es mussten einige Strukturen verändert und Anpassungen vorgenommen werden, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Klinik teilt mit, dass weiterhin alle Schwangeren und Geburten wie bisher betreut werden. Zudem dürfen die Väter bei der Geburt dabei sein. Im Anschluss können sie ihre Familie täglich zwischen 15 und 17 Uhr besuchen. Alle anderen Angehörigen habe dagegen keinen Zutritt. Inder Folge weitere Änderungen, die es aufgrund der Coronakrise an der Klinik in Mindelheim gibt.

Kurse, Anmeldungen und Beratungen Sie laufen zukünftig über das Internet (etwa über Skype, Zoom oder WhatsApp). Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer (08261) 797 -6121 möglich und erwünscht.

Geburtshilfe im Kreißsaal Sie läuft wie gewohnt weiter. Die Klinik bittet alle Schwangeren dringend, sich telefonisch anzukündigen, bevor sie zum Beispiel mit Wehen oder anderen Beschwerden in die Klinik kommen. An Covid-19 erkrankte Schwangere werden in einem isolierten Kreissaal betreut.

Untersuchung Nach 48 Stunden erfolgt beim Baby dieU2durch den Kinderarzt. Bis dahin werden das Neugeborenenscreening (Bluttest auf Stoffwechselerkrankungen) und der Hörtest ebenfalls in der Klinik durchgeführt. Geht es Mutter und Baby gut, stehe danach einer Entlassung nichts im Wege.

Entlassung Eine frühere Entlassung ist laut Klinik möglich, zwingt die Eltern jedoch die U2, die Blutabnahme und den Hörtest selbst zu organisieren. Und dies berge ein unnötiges Infektionsrisiko. „Deshalb empfehlen wir den Müttern, zwei bis drei Tage in der Klinik zu bleiben. Denn in der Klinik stehen die Pflegekräfte auf der Station und die Hebammen für Rückfragen und Probleme zur Verfügung.“

Nachsorge Darüber hinaus sind die Hebammen, aufgrund der Corona-Pandemie, angehalten, die Hausbesuche auf das Nötigste zu beschränken, zeitlich zu begrenzen oder gar durch Telefonate zu ersetzen. Probleme beim Anlegen oder ein Milcheinschuss könnten bei einem kurzen Besuch pro Tag zudem nicht gelöst werden. (mz)

