Corona: Diese Veranstaltungen im Unterallgäu sind abgesagt

Die Ausbildungsmesse in Mindelheim am 14. März findet nicht statt: Mindelheimer Ausbildungsmesse abgesagt

Der Tag der offenen Tür am Maristenkolleg in Mindelheim kann ebenfalls nicht am 21. März stattfinden. Eltern, die ihr Kind auf dem Gymnasium oder an der Realschule anmelden wollen, stehen auf der Homepage des Maristenkollegs Informationen und ein Formular für die Voranmeldung zur Verfügung. Fragen werden von den Schulleitungen gerne telefonisch beantwortet.