11:00 Uhr

Corona: Doch keine Führungen am Bad Wörishofer Krippenweg

Geplant waren immer freitags um 16 Uhr Führungen auf einem Teilstück des Krippenweges mit den Stadtführerinnen Maria Nägele und Ursula Schurr. Doch daraus wird nun doch nichts.

Die geplanten Führungen auf dem Krippenweg dürfen nicht stattfinden. Das teilt die Gäste-Information im Kurhaus mit. Am 25. November hat die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Landesregierungen vereinbart, dass die am 28. Oktober beschlossenen Einschränkungen aufgrund der Corona Pandemie bis mindestens 20. Dezember verlängert werden. Auf Basis des Berichts der anschließenden Kabinettssitzung der Bayerischen Staatsregierung vom 26. November werden deshalb weiterhin bis vorläufig 20. Dezember keine Führungen, Wanderungen, Gesundheitskurse o.ä. angeboten. Ebenfalls dürfen in diesem Zeitraum keine Veranstaltungen stattfinden.

Lesen Sie dazu: Bethlehem zu Besuch in Bad Wörishofen

Themen folgen