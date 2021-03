12:21 Uhr

Corona-Fälle an zwei Schulen in Bad Wörishofen

Wechselunterricht, Abstand und strenge Maßnahmen zum Infektionsschutz gelten in den Klassen, die zwischenzeitlich wieder in ihren Klassenzimmern unterrichtet werden dürfen.

Plus Im Landkreis Unterallgäu sind auch weitere Einrichtungen betroffen, insgesamt fünf Schulen und fünf Kitas. Was für Familien, die von Quarantäne betroffen sind, zwischenzeitlich gilt.

Von Markus Henrich

Corona-Fälle beschäftigen zwei Schulen in Bad Wörishofen. Auch im restlichen Landkreis Unterallgäu gib es Fälle. Betroffen sind fünf Schulen und fünf Kindertagesstätten.

Mit Wechselunterricht arbeiten sich die Grundschulen derzeit wieder an ein Stück Schul-Normalität heran. Auch die Abschlussklassen aller weiterführenden und beruflichen Schulen sowie verschiedene Jahrgänge der Förderschulen sind mittlerweile im Wechselunterricht. Distanzunterricht gilt weiterhin an den weiterführenden Schulen, mit den genannten Ausnahmen. Auch die Kindergärten, Krippen und Horte sind wieder geöffnet. Es gelten überall strenge Regeln zum Corona-Infektionsschutz. Ansteckungen gab es zwischenzeitlich aber dennoch.

An fünf Schulen und fünf Kindertagesstätten im Unterallgäu gibt es mittlerweile bestätigte Corona-Fälle. Das teilte das Landratsamt am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion mit. An der Pfarrer-Kneipp-Grundschule von Bad Wörishofen gibt es demnach einen bestätigten Fall in der Schülerschaft. Das Gesundheitsamt hat die Hälfte der Klasse und die Lehrkraft in Quarantäne geschickt. Elf Personen seien davon betroffen, teilt das Landratsamt mit. Weil die Klasse im Wechselunterricht arbeitet, dürfen die anderen Kinder weiter zur Schule gehen.

Das gilt zwischenzeitlich, wenn das Gesundheitsamt Quarantäne anordnet

Wenn Quarantäne angeordnet wurde, gelte diese für alle Personen eines positiv getesteten Kindes, die im selben Haushalt leben, erläutert Landratsamtssprecherin Sylvia Rustler. Die anderen Kinder gelten als Kontaktpersonen zweiten Grades. Für diese Kinder gelte die Quarantäne, für den Rest der Familie aber nicht, so Rustler.

Auch an den Beruflichen Schulen von Bad Wörishofen gibt es bestätigte Coronafälle in der Schülerschaft. Das Landratsamt nennt fünf Fälle. Allerdings müsse bei manchen nochmals überprüft werden, ob das Testergebnis stimme.

Was die steigende Corona-Inzidenz im Unterallgäu für den Unterricht ab dem 15. März bedeutet

Insgesamt gab es am Dienstag 24 bestätigte Corona-Fälle an Schulen und Kindertagesstätten im Unterallgäu. Dazu zählen sieben Erzieherinnen und Erzieher sowie eine Lehrkraft und zwei an Schulen beschäftigte Personen. Betroffen sind neben Bad Wörishofen die Grundschulen in Heimertingen, Ottobeuren und Legau, dazu Kindertagesstätten in Legau, Kettershausen, Holzgünz, Lautrach und Ottobeuren. In Legau haben sich laut Landratsamt auch drei Beschäftigte angesteckt.

Das Robert-Koch-Institut wies am Dienstag (Stand 0 Uhr) für den Landkreis Unterallgäu einen Inzidenzwert von 75 aus. Am Dienstag vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei bei 36,5. Dieser Wert ist auch ausschlaggebend für das Schulgeschehen ab dem 15. März. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 bis 100 findet in Bayerns Grundschulen und Grundstufen der Förderzentren Wechsel- oder Präsenzunterricht mit Mindestabstand statt. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 findet laut Kultusministerium Distanzunterricht statt.

Weiterführende und berufliche Schulen sowie übrige Jahrgangsstufen der Förderschulen haben leicht andere Regeln. Dort wird bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 im Wechsel- oder Präsenzunterricht mit Mindestabstand unterrichtet. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 findet Distanzunterricht statt, Ausnahmen sind nur für Abschlussklassen möglich.

