Corona-Fall: Wörishofer Lehrkräfte lassen sich freiwillig testen

Plus Nach einem positiven Corona-Test berichtet der Rektor der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen über das weitere Vorgehen.

Von Markus Heinrich

Wenige Tage nach dem Beginn des Schuljahres gibt es für eine Klasse der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen eine Zwangspause. 19 Schüler, eine Lehrerin und eine weitere Mitarbeiterin befinden sich in Quarantäne, weil sich eine Schülerin der Mittelschule mit dem Coronavirus infiziert hat. Das teilte das Landratsamt Unterallgäu am Freitag mit. Rektor Bernd Petzenhauser sagte unserer Redaktion, dass sich alle Lehrkräfte freiwillig auf eine Corona-Infektion testen lassen werden. Auch die Vorbereitungen für digitalen Unterricht laufen.

Bernd Petzenhauser, der Rektor der Schule, sagte unserer Redaktion, dass es sich um eine neunte Klasse handele. Die Schüler seien bereits am Donnerstag getestet worden. Die Testergebnisse der weiteren Klassenmitglieder liegen laut Landratsamt aber noch nicht vor. Die Behördensprecherin Eva Büchele sagte unserer Redaktion, die Corona-Infektion sei bereits am Mittwoch festgestellt worden. Man habe dann die Kontaktpersonen ermittelt, die getestet werden müssen. Die Klasse sei bereits am Donnerstag nicht mehr an der Schule gewesen. Auszuschließen sei, so Büchele, dass sich die Schülerin an der Schule angesteckt hat.

Das Hygienekonzept der Schule habe funktioniert, sagt Rektor Petzenhauser

Das Hygienekonzept der Schule habe funktioniert, sagt Rektor Petzenhauser. Es sei darauf angelegt, dass sich die Klassen nicht begegnen. „Ich bin jetzt wahnsinnig froh, dass wir das so streng durchgezogen haben“, sagt der Schulleiter. Immerhin besuchen etwa 600 Schüler seine Schule. Die nun verhängte Quarantäne dauere in der Regel 14 Tage, sagt Landratsamtssprecherin Büchele. Rektor Petzenhauser sagt, man werde die Klasse in dieser Zeit mit Distanzunterricht betreuen, die Schüler hätten damit bereits Erfahrung. Zudem würden sich alle Lehrkräfte der Schule auf eine Corona-Infektion testen lassen, freiwillig. Am Donnerstag habe man mit diesen Testungen begonnen, berichtet Petzenhauser.

Vorbereitungen für die Ausweitung des digitalen Unterrichts in Bad Wörishofen

Parallel laufen die Vorbereitungen für die Ausweitung des digitalen Unterrichts. „Wir haben hier jetzt alle Möglichkeiten“, sagt Petzenhauser. Die Schule habe 30 Laptops auf Leihbasis beschafft. Zudem sei das W-Lan im Schulgebäude so ausgebaut worden, dass man auch mit allen Geräten gleichzeitig im Netzwerk arbeiten kann. Nun müssten Lehrkräfte und Schüler mit den neuen Arbeitsweisen vertraut gemacht werden. Das werde wohl einige Wochen in Anspruch nehmen, so Petzenhauser. Geplant ist, dass Halb-Klassen-Weise in Microsoft Teams geschult werde, eine Software, die auch andere Schulen für Distanzunterricht einsetzen wollen. „Das soll aber nur ein Element des Unterrichts unter mehreren sein“, betont Petzenhauser.

