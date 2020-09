12:34 Uhr

Corona-Fall am Mindelheimer Maristenkolleg

Plus Das Mindelheimer Maristenkolleg bestätigt gegenüber unserer Redaktion die Nachricht. Ein kompletter Jahrgang wurde am Donnerstagvormittag nach Hause geschickt.

Von Oliver Wolff

Am Donnerstagvormittag erreichte unsere Redaktion die Nachricht, dass ein kompletter Jahrgang des Mindelheimer Maristenkollegs nach der dritten Stunde nach Hause geschickt worden ist. Grund: Bei einem Schüler fiel das Ergebnis eines Corona-Tests positiv aus. Die Schulleitung bestätigt den Corona-Fall. Welche Jahrgangstufe betroffen ist.

Corona-Fall im Mindelheimer Gymnasium

Es handelt sich um die Abiturklasse des Gymnasiums, also die gesamte Q12. Nach Angaben der stellvertretenden Schulleiterin Brigitte Luther ist der Infizierte ein Schüler, dem am Dienstag vor zwei Tagen mitgeteilt worden war, dass er am Wochenende engeren Kontakt zu einer infizierten Person hatte. "Er hat uns gleich am Dienstag Bescheid gegeben und ist zu Hause geblieben", erklärt Luther.

Das Gesundheitsamt Unterallgäu hat bei ihm einen Corona-Test veranlasst, das positive Ergebnis ist seit heute Morgen bekannt. Noch sei unklar, ob der betroffene Oberstufenschüler bereits ansteckend war, als er zuletzt den regulären Unterricht besucht hat. Die Schulleitung sagt: "Vorsichtshalber bleiben die Schüler auch morgen daheim."

Kontaktpersonen werden ermittelt

Gerade werden die Kontaktpersonen innerhalb des Jahrgangs ermittelt, schließlich hat durch verschieden belegbare Fächer und Kurse nicht jeder Schüler Kontakt zu allen anderen. "Wir sind mit dem Gesundheitsamt im Austausch", sagt Luther. Das Gesundheitsamt habe bereits Reihentests angeboten.



Sofern es neue Informationen zu dem Mindelheimer Corona-Fall am Maristenkolleg gibt, erfahren Sie auf dieser Seite mehr.

