Corona-Fall an Wörishofer Schule: Tests der Mitschüler liegen vor

Gesundheitsamt stellt keine weiteren Ansteckungen an der Mittelschule Bad Wörishofen fest. Doch die Quarantäne für einige Schüler und Angestellte bleibt.

Von Markus Heinrich

Nach einem Corona-Fall an der Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen befinden sich 19 Schüler, eine Lehrerin und eine Mitarbeiterin in Quarantäne. Sie alle mussten sich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Zuvor war eine Schülerin einer neunten Klasse am vergangenen Mittwoch positiv auf das Virus getestet worden. Das Landratsamt Unterallgäu teilte am Montag mit, dass nun alle Testergebnisse vorlägen. Es sei kein weiterer Ansteckungsfall entdeckt worden.

Gleichwohl müssten die insgesamt 21 Personen weiterhin in Quarantäne bleiben, erläutert Landratsamt-Sprecherin Sylvia Rustler. Die Quarantäne dauert normalerweise 14 Tage.

An der Wörishofer Schule lassen sich alle Lehrkräfte freiwillig auf eine Corona-Infektion hin testen

An der Schule wird auch derweil weiter getestet, allerdings auf freiwilliger Basis. Rektor Bernd Petzenhauser sagte unserer Redaktion, dass sich alle Lehrkräfte freiwillig auf eine Corona-Infektion testen lassen werden.

Mit rund 600 Schülern gehört die Bad Wörishofer Schule zu den größten Grund- und Mittelschulen der Umgebung. Nach dem Bekanntwerden der Corona-Infektion einer Schülerin sagte Petzenhauser, er sei froh, dass die Schule ihr Hygienekonzept von Beginn an so streng durchgezogen habe. Es ist darauf angelegt, dass sich Klassen möglichst nicht begegnen.

