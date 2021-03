vor 18 Min.

Corona-Fall an der Grundschule in Mindelheim

An der Grundschule in Mindelheim wurde am Mittwoch ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet. Noch sind keine weiteren Fälle an der Schule bekannt. Laut Schulleiterin Angela Börner wurden daraufhin die Klassengruppe sowie die Gruppe der offenen Ganztagsbetreuung, die das Kind besucht, in Quarantäne geschickt.

Die gute Nachricht des Tages kam aus dem Krankenhaus Mindelheim: Dort wurde am Mittwoch erstmals seit Monaten kein Covid-Patient mehr behandelt. Das Landratsamt hat unterdessen 45 Neuinfektionen im Landkreis gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle lag am Mittwoch bei 187. Der Inzidenzwert war laut RKI auf 70,2 gesunken. Damit dürfen die Geschäfte weiter geöffnet bleiben, es müssen allerdings Termine zum Einkaufen vereinbart werden. (mz)

