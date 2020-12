vor 32 Min.

Corona-Fall im Rathaus Bad Wörishofen und weitere Fälle im Heim

Das Kreis-Seniorenwohnheim am Anger in Bad Wörishofen.

So gehen Stadtverwaltung und das Kreis-Seniorenheim Bad Wörishofen mit den Ansteckungsfällen um.

Im Kreis-Seniorenheim Am Anger in Bad Wörishofen gibt es mittlerweile 20 bestätigte Corona-Fälle; 11 unter Bewohnern und 9 unter den rund 50 Beschäftigten. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Hoffnung gebe, dass bei neuerlichen Tests unter den ersten Erkrankten schon manche negativ waren. Weitere Tests stehen aber noch an. Gleichwohl arbeite das Heim mittlerweile „am Limit“, sagt Landratsamtssprecherin Eva Büchele.

Diese Regelung gilt nun im Rathaus von Bad Wörishofen

Auch im Rathaus Bad Wörishofen gibt es einen Coronafall. „Ein Mitarbeiter des Rathauses wurde nach einem Kontakt im privaten Umfeld positiv getestet“, sagt Bürgermeister Stefan Welzel.

Die Stadtverwaltung sei für einen solchen Fall vorbereitet, deshalb könne der Rathausbetrieb ungehindert fortgesetzt werden. Zwei Mitarbeiter gingen dazu ins Homeoffice, was durch die rechtzeitige Beschaffung der Ausstattung möglich war. „Wir haben unsere Hausaufgaben frühzeitig gemacht“, sagt Welzel. (m.he)

Lesen Sie auch:





Themen folgen